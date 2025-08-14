Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 06 Ngách 1/2/1 Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Theo dõi, quản lý và hạch toán hóa đơn xuất – nhập hàng hàng ngày.

Ghi nhận và theo dõi các khoản thu từ khách hàng hằng ngày, đảm bảo chính xác và kịp thời.

Lập báo cáo thu – công nợ hàng ngày, theo dõi sát tình hình công nợ khách hàng.

Tổng hợp và lập báo cáo doanh thu, doanh số bán hàng, tính thưởng nhân sự định kỳ hàng tháng.

Theo dõi hàng tồn kho và tình trạng các đơn hàng mỗi ngày, phối hợp với bộ phận liên quan để xử lý phát sinh.

Lập báo cáo lợi nhuận theo từng đơn hàng và tình hình tồn kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ ĐH, ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, có thể đi làm fulltime.

Khả năng sử dụng các phần mềm kế toán, các phần mềm tin học văn phòng Word, Excel, Email, Drive nhanh nhẹn thành thạo.

Chăm chỉ cẩn thận, trung thực, tính cách hướng ngoại, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Có thể chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 Thứ Hai đến hết Thứ Bảy. Thứ Bảy làm đến 16h00.

Thời gian nghỉ trưa từ 12h00 -13h30.

Mức lương khởi điểm: 6.500.0000 vnđ đến 8.000.000 vnđ + thưởng hiệu quả công việc (tự thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế).

.500.0000 vnđ đến 8.000.000 vnđ

Thử việc 02 tháng x 85% lương. Các khoản thưởng nhận 100%

Được ăn cơm trưa tại Công ty.

Bãi gửi xe miễn phí.

Được cung cấp máy tính làm việc.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu; hỉ, du lịch hàng năm... sau 02 tháng thử việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, 9x 2k trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Được quản lý hướng dẫn, đào tạo cụ thể để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin