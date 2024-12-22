Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Lô CN5C, KCN Gia Lập, xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thực hiện công tác Hành Chính
Thực hiện việc theo dõi sức khoẻ, cấp phát thuốc cho cán bộ CNV trong nhà máy.
Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng ngành y, điều dưỡng
Nhanh nhẹn.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại công ty Sản xuất
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương hấp dẫn
Được tham gia BHXh
Được du lịch nghỉ mát hàng năm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
