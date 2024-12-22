Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô CN5C, KCN Gia Lập, xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện công tác Hành Chính

Thực hiện việc theo dõi sức khoẻ, cấp phát thuốc cho cán bộ CNV trong nhà máy.

Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng ngành y, điều dưỡng

Nhanh nhẹn.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại công ty Sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương hấp dẫn

Được tham gia BHXh

Được du lịch nghỉ mát hàng năm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.