Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Rita Võ
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: 499 Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Phụ trách hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc soạn thảo hợp đồng, báo giá, tính chiết khấu,...
Thiết lập, theo dõi và xử lý đơn đặt hàng
Cập nhật và báo cáo số liệu bán hàng, chương trình khuyến mãi
Kiểm soát đơn hàng, phiếu dịch vụ khách hàng
Soạn thảo văn bản, hợp đồng kinh doanh, quản lý các hồ sơ, chứng từ của Phòng Kinh Doanh
Hỗ trợ các Công việc hành chính
Công việc khác theo yêu cầu của công việc.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh...
Có trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Trung thực, tuân thủ nội quy công ty và các quy tắc đạo đức chung.
Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận + Phụ cấp ăn trưa
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp.
Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đầy đủ theo Quy định.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Nghỉ tuần: Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
