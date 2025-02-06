Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: 499 Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Phụ trách hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc soạn thảo hợp đồng, báo giá, tính chiết khấu,...

Thiết lập, theo dõi và xử lý đơn đặt hàng

Cập nhật và báo cáo số liệu bán hàng, chương trình khuyến mãi

Kiểm soát đơn hàng, phiếu dịch vụ khách hàng

Soạn thảo văn bản, hợp đồng kinh doanh, quản lý các hồ sơ, chứng từ của Phòng Kinh Doanh

Hỗ trợ các Công việc hành chính

Công việc khác theo yêu cầu của công việc.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh...

Có trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Trung thực, tuân thủ nội quy công ty và các quy tắc đạo đức chung.

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + Phụ cấp ăn trưa

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp.

Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đầy đủ theo Quy định.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

Nghỉ tuần: Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin