Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Xích Thổ, Nho Quan, Ninh Bình, Nho Quan, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, cấp phát văn phòng phẩm.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, hội họp, tiếp khách, hậu cần văn phòng.

Kiểm soát chi phí hành chính, đề xuất mua sắm vật dụng, thiết bị cần thiết.

Quản lý công tác lễ tân, tiếp nhận thư từ, công văn.

Làm việc với các cơ quan nhà nước: Sở ban ngành, UBND, Phòng đăng ký kinh doanh... về các thủ tục hành chính, pháp lý của công ty.

Soạn thảo, lưu trữ các văn bản nội bộ, hợp đồng, quyết định hành chính.

Kiểm soát tính pháp lý của các hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ liên quan.

Hỗ trợ công tác pháp chế doanh nghiệp khi cần.

Phối hợp với phòng sản xuất để chuẩn hóa và duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi: 22-30 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn.

Tốt nghiệp các chuyên ngành Luật, Khoa học xã hội & Nhân văn, Xã hội học, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước, các thủ tục pháp lý doanh nghiệp.

Hiểu biết về các quy trình quản lý chất lượng (ISO, OCOP, ATVSTP...) là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức, sắp xếp công việc tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 - 9.000.000đ theo kinh nghiệm.

Hưởng các chế độ BHXH, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn.

Định hướng nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.