Tuyển Call Center Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Call Center

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của FPT Telecom qua Hotline Tổng đài 19006600.
Cung cấp thông tin về sản phẩm, chính sách dịch vụ của FPT Telecom cho khách hàng.
Tiếp nhận thông tin thắc mắc của khách hàng và chuyển các đơn vị liên quan hỗ trợ nếu cần thiết.
Thấu cảm, tích cực tương tác, tạo trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng.
Làm việc theo ca tại Tòa Nhà ITD, Số 01 Đường Sáng tạo (KCX Tân Thuận), Quận 7, TP. HCM.
Làm việc theo ca
Tòa Nhà ITD, Số 01 Đường Sáng tạo (KCX Tân Thuận), Quận 7, TP. HCM.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật mạng máy tính,...hoặc các ngành khác có các chứng chỉ liên quan (ví dụ: CCNA, MCSA...).
Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật mạng máy tính
CCNA, MCSA
Giọng nói dễ nghe, không mắc các lỗi phát âm (nói ngọng/lắp).
Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý thông tin linh hoạt, kỹ năng đàm phán tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí như kỹ thuật viên, hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng.
Có tính chủ động trong công việc, chịu được môi trường áp lực cao, cẩn thận và cầu tiến.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân 8-13 triệu. Thưởng hấp dẫn theo năng lực, nghỉ mát, lì xì đầu năm,...
Thu nhập bình quân 8-13 triệu.
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, công bằng và minh bạch cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Được đào tạo liên tục và được tham gia các chương trình huấn luyện bài bản. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Các hoạt động thể dục thể thao hấp dẫn: đá bóng, cầu lông, chạy bộ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

