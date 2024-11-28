Tuyển Call Center BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Tiếp nhận các cuộc gọi vào của khách hàng để tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, phản ánh dịch vụ

Thực hiện tiếp nhận đặt lịch từ tất cả các nguồn đăng ký dịch vụ, đăng ký thăm thân và đẩy lên phần mềm

Gọi ra chăm sóc sau bán, đồng thời bán chéo, up sale dịch vụ

Tiếp nhận phản ánh qua tất cả các nguồn: Hotline, QR code, google, mail... và phản hồi các phản ánh/đánh giá trên các nền tảng đó

Tổng hợp báo cáo hiệu quả tư vấn, chăm sóc sau bán, các phản ánh, khiếu nại gửi Trưởng phòng

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp từ CĐ trở lên

Từ 22-35 tuổi

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Phong thái điềm tĩnh, kiên nhẫn và hòa đồng

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng lắng nghe và phán đoán tình huống

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7.000.000 - 9.000.000 VND + thưởng hiệu suất công việc

Phụ cấp ăn trưa

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành

Được xét thưởng theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin