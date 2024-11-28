Tuyển Call Center BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
- Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Đến 9 Triệu
Tiếp nhận các cuộc gọi vào của khách hàng để tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, phản ánh dịch vụ
Thực hiện tiếp nhận đặt lịch từ tất cả các nguồn đăng ký dịch vụ, đăng ký thăm thân và đẩy lên phần mềm
Gọi ra chăm sóc sau bán, đồng thời bán chéo, up sale dịch vụ
Tiếp nhận phản ánh qua tất cả các nguồn: Hotline, QR code, google, mail... và phản hồi các phản ánh/đánh giá trên các nền tảng đó
Tổng hợp báo cáo hiệu quả tư vấn, chăm sóc sau bán, các phản ánh, khiếu nại gửi Trưởng phòng
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng
Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 22-35 tuổi
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Phong thái điềm tĩnh, kiên nhẫn và hòa đồng
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng lắng nghe và phán đoán tình huống
Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành
Được xét thưởng theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
