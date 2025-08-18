Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bellsystem24 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Bellsystem24 Việt Nam

Call Center

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Bellsystem24 Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1129/12/20 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Tiếp nhận cuộc gọi, giải đáp thắc mắc từ khách hàng
  • Ghi nhận và cập nhật thông tin và phản hồi vấn đề

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Giọng nói chuẩn
  • Sinh viên có định hướng rõ ràng ở mảng Dịch vụ khách hàng
  • Tư duy, giao tiếp tốt

Tại Bellsystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Xoay ca linh hoạt, tối thiểu 24-30 tiếng / tuần

Phúc lợi:

  • Hỗ trợ dấu mộc và số liệu báo cáo thực tập.
  • Được đào tạo bài bản
  • Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
  • Xem xét thăng tiến lên nhân viên chính thức sau thời gian thưc tập   

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

