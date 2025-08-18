Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Bạn yêu thích giao tiếp và muốn làm việc trong môi trường năng động? Gia nhập đội ngũ của chúng tôi để:

Trò chuyện với khách hàng, lắng nghe và hỗ trợ khi họ gặp vấn đề với TV, loa, dàn âm thanh…

Hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm, chia sẻ mẹo nhỏ để trải nghiệm tốt hơn.

Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn quy trình bảo hành khi cần.