Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Bellsystem24 Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 1129/12/20 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Bạn yêu thích giao tiếp và muốn làm việc trong môi trường năng động? Gia nhập đội ngũ của chúng tôi để:
Trò chuyện với khách hàng, lắng nghe và hỗ trợ khi họ gặp vấn đề với TV, loa, dàn âm thanh…
Hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm, chia sẻ mẹo nhỏ để trải nghiệm tốt hơn.
Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn quy trình bảo hành khi cần.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Người đã hoàn thành THPT.
Giao tiếp tiếng Anh ở mức ổn (hiểu – trả lời được các tình huống cơ bản).
Có kinh nghiệm CSKH hoặc tương tự 1 năm
Tại Bellsystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: 31k-42k/1h
Thời gian linh hoạt: 4 giờ/ngày, 8h-18h, T2-CN, đảm bảo 24-30 tiếng/ tuần
Thưởng hiệu suất hàng tháng: lên đến 500k
Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng trước khi nhận việc.
Tham gia các hoạt động và sự kiện nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI