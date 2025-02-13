Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Nhà máy tại Đường D3, Khu B, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Làm hồ sơ triển khai sản xuất đơn hàng .
- Lập kế hoạch sản xuất.
- Lập kế hoạch vật tư.
- Theo dõi Kế hoạch sản xuất
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/nữ
- Độ tuổi: từ 25-45 tuổi
- Bằng cấp: Trung cấp trở lên ( ưu tiên ngành kế toán và có kinh nghiệm làm việc về sản xuất).
- Thành thạo tin học văn phòng ( Excel, Word ...)
- Có kỹ năng tính toán nhanh.
- Có khả năng đàm phán
*Thông tin khác:
- Lương: 10-12tr.
- Địa điểm làm việc: Nhà máy tại Đường D3, Khu B, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
- Maps: https://maps.app.goo.gl/1deM66iMXNrPwTtW6
Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
