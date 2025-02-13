Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà máy tại Đường D3, Khu B, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Làm hồ sơ triển khai sản xuất đơn hàng .

- Lập kế hoạch sản xuất.

- Lập kế hoạch vật tư.

- Theo dõi Kế hoạch sản xuất

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/nữ

- Độ tuổi: từ 25-45 tuổi

- Bằng cấp: Trung cấp trở lên ( ưu tiên ngành kế toán và có kinh nghiệm làm việc về sản xuất).

- Thành thạo tin học văn phòng ( Excel, Word ...)

- Có kỹ năng tính toán nhanh.

- Có khả năng đàm phán

*Thông tin khác:

- Lương: 10-12tr.

- Địa điểm làm việc: Nhà máy tại Đường D3, Khu B, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

- Maps: https://maps.app.goo.gl/1deM66iMXNrPwTtW6

Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin