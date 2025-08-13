Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Bình Cơ, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng theo kế hoạch kinh doanh.
Duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhằm khai thác tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng với dịch vụ công ty.
Thu thập đầy đủ hồ sơ vay vốn, chuyển bước cho giao dịch viên.
Phối hợp với bộ phận. thu hồi nợ để thu nợ cho công ty.
Thực hiện các công việc kinh doanh theo định hướng của trưởng phòng chi nhánh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã từng và đang có kinh nghiệm làm tại vị trí tương tự
Am hiểu quy định/quy trình của công ty mình đã làm và có khả năng tích cực tham gia đóng góp,xây dựng cùng đội nhóm.
Nắm vững và thực hiện thành thạo các quy định/quy trình tín dụng của ngân hàng/ công ty tài chính.
thực hiện thành thạo các quy định/quy trình tín dụng
Thích ứng tốt với việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin.
Nắm bắt các vấn đề về pháp luật. Hiểu biết chung về hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tài chính.
Có khả năng phân tích và quản trị rủi ro tín dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hang, chịu được áp lực công việc.
Trình độ Anh ngữ và Tin học văn phòng: Cơ bản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88 Thì Được Hưởng Những Gì
TẠI SAO NÊN CHỌN H88?
- Thu nhập KHỦNG: Lương cao, bonus hấp dẫn - chúng tôi không ngại đàm phán mức thu nhập xứng đáng với tài năng của bạn.
- Thăng tiến THẦN TỐC: Cơ hội luôn rộng mở cho những cá nhân xuất sắc.
- Môi trường ĐỈNH: Trẻ trung, năng động, nơi mọi ý tưởng của bạn đều được lắng nghe và tôn trọng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
