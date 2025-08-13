Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bình Cơ, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng theo kế hoạch kinh doanh.

Duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhằm khai thác tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng với dịch vụ công ty.

Thu thập đầy đủ hồ sơ vay vốn, chuyển bước cho giao dịch viên.

Phối hợp với bộ phận. thu hồi nợ để thu nợ cho công ty.

Thực hiện các công việc kinh doanh theo định hướng của trưởng phòng chi nhánh.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên đã từng và đang có kinh nghiệm làm tại vị trí tương tự

Am hiểu quy định/quy trình của công ty mình đã làm và có khả năng tích cực tham gia đóng góp,xây dựng cùng đội nhóm.

Nắm vững và thực hiện thành thạo các quy định/quy trình tín dụng của ngân hàng/ công ty tài chính.

thực hiện thành thạo các quy định/quy trình tín dụng

Thích ứng tốt với việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin.

Nắm bắt các vấn đề về pháp luật. Hiểu biết chung về hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tài chính.

Có khả năng phân tích và quản trị rủi ro tín dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hang, chịu được áp lực công việc.

Trình độ Anh ngữ và Tin học văn phòng: Cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88 Thì Được Hưởng Những Gì

TẠI SAO NÊN CHỌN H88?

- Thu nhập KHỦNG: Lương cao, bonus hấp dẫn - chúng tôi không ngại đàm phán mức thu nhập xứng đáng với tài năng của bạn.

- Thăng tiến THẦN TỐC: Cơ hội luôn rộng mở cho những cá nhân xuất sắc.

- Môi trường ĐỈNH: Trẻ trung, năng động, nơi mọi ý tưởng của bạn đều được lắng nghe và tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88

