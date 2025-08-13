Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Thực hiện các nghiệp vụ hành chính – nhân sự, đảm bảo công tác chấm công – tính lương, tuyển dụng, xây dựng quy trình nội bộ, chính sách nhân sự và hỗ trợ các bộ phận trong công tác quản lý, vận hành theo đúng quy định pháp luật và mục tiêu công ty.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH

a. Nhân sự – tiền lương

• Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên định kỳ.

• Thực hiện chấm công, tính lương, tính phụ cấp, thưởng – phạt và các khoản khấu trừ theo đúng quy định.

• Theo dõi hợp đồng lao động, đánh giá thời gian thử việc, tái ký HĐLĐ.

• Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, thuế TNCN, báo tăng – giảm lao động.

b. Tuyển dụng

• Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng theo nhu cầu thực tế.

• Đăng tin, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

• Tham gia xây dựng mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng, hệ thống lưu trữ hồ sơ ứng viên.

c. Hành chính – pháp lý

• Quản lý tài sản, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ nội bộ.

• Soạn thảo và quản lý các văn bản hành chính, thông báo, biểu mẫu, quy trình nội bộ.