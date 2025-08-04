Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về SMT

+Theo dõi, giám sát quá trình sản xuất. Có hành động khắc phục kịp thời khi xảy ra sai sót;

+ Báo cáo cải tiến và đối ứng khách hàng;

+ Triển khai sản phẩm mới: tiến hành làm mẫu, xây dựng tiêu chuẩn, chuyển giao cho sản xuất;

+ Định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng máy

+ Tham gia hướng dẫn công việc để quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao;

+ Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng nhóm

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: cơ khí, cơ điện tử, điện công nghiệp, tự động hóa

+ Có 2 năm kinh nghiệm trong nhà máy hoặc ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SMT hoặc LED

+ Thân thiện với excel, power point và kỹ năng phân tích

+ Giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn

+ Ham học hỏi, tinh thần đồng đội

+ Tăng ca nếu công việc yêu cầu

Lương và phúc lợi

Tại Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin