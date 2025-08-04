Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam

Trưởng phòng sản xuất

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về SMT
+Theo dõi, giám sát quá trình sản xuất. Có hành động khắc phục kịp thời khi xảy ra sai sót;
+ Báo cáo cải tiến và đối ứng khách hàng;
+ Triển khai sản phẩm mới: tiến hành làm mẫu, xây dựng tiêu chuẩn, chuyển giao cho sản xuất;
+ Định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng máy
+ Tham gia hướng dẫn công việc để quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao;
+ Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng nhóm

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: cơ khí, cơ điện tử, điện công nghiệp, tự động hóa
+ Có 2 năm kinh nghiệm trong nhà máy hoặc ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SMT hoặc LED
+ Thân thiện với excel, power point và kỹ năng phân tích
+ Giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
+ Ham học hỏi, tinh thần đồng đội
+ Tăng ca nếu công việc yêu cầu
Lương và phúc lợi

Tại Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam

Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms. Vân Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

