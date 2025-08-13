Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

Giám sát thi công nội thất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, Thủ Dầu Một, Quận 3

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Giám sát hạng mục thi công nội thất tại công trình Khách sạn, Resort 5 – 6 sao
- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, bản vẽ với thực tế thi công
- Kiểm tra chất liệu nguyên vật liệu, sản phẩm mẫu với sản phẩm thi công
- Giám sát nhà thầu thi công các hạng mục hoàn thiện về nội thất, lắp đặt
- Thẩm định, nghiệm thu khối lượng và chất lượng của nhà thầu
- Kiểm tra, thực hiện bản vẽ shop-drawing, hồ sơ hoàn công
- Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ thi công
- Quản lý chất lượng trang thiết bị, hàng hóa lắp đặt
- Đề xuất sửa chữa, thay đổi bản vẽ, vật liệu cho phù hợp thực tế
- Làm dự án ở HCM và có thể đi công tác các tỉnh lân cận

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến xây dựng, kiến trúc, nội thất.
- Có kinh nghiệm làm Giám sát thi công hoàn thiện nội thất ít nhất từ 2 năm trở lên.
- Ưu tiên có kinh nghiệm giám sát hoàn thiện đồ gỗ, furniture,…
- Đọc và sửa bản vẽ và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ như AutoCAD, SketchUp, Microsoft Project.
- Kỹ năng giao tiếp và quản lý.
- Kỹ năng lập kế hoạch và theo dõi tiến độ.

Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cạnh tranh + PC + Thưởng hiệu quả Dự án;
- Thưởng Khác, Lễ, Tết & Lương Tháng 13 (Theo quy định của công ty);
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
- Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng cuối năm;
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 343/64 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q.Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

