Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, Thủ Dầu Một, Quận 3

Giám sát hạng mục thi công nội thất tại công trình Khách sạn, Resort 5 – 6 sao

- Giám sát hạng mục thi công nội thất tại công trình Khách sạn, Resort 5 – 6 sao

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, bản vẽ với thực tế thi công

- Kiểm tra chất liệu nguyên vật liệu, sản phẩm mẫu với sản phẩm thi công

- Giám sát nhà thầu thi công các hạng mục hoàn thiện về nội thất, lắp đặt

- Thẩm định, nghiệm thu khối lượng và chất lượng của nhà thầu

- Kiểm tra, thực hiện bản vẽ shop-drawing, hồ sơ hoàn công

- Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ thi công

- Quản lý chất lượng trang thiết bị, hàng hóa lắp đặt

- Đề xuất sửa chữa, thay đổi bản vẽ, vật liệu cho phù hợp thực tế

- Làm dự án ở HCM và có thể đi công tác các tỉnh lân cận

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến xây dựng, kiến trúc, nội thất.

- Có kinh nghiệm làm Giám sát thi công hoàn thiện nội thất ít nhất từ 2 năm trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm giám sát hoàn thiện đồ gỗ, furniture,…

- Đọc và sửa bản vẽ và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ như AutoCAD, SketchUp, Microsoft Project.

- Kỹ năng giao tiếp và quản lý.

- Kỹ năng lập kế hoạch và theo dõi tiến độ.

Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cạnh tranh + PC + Thưởng hiệu quả Dự án;

- Thưởng Khác, Lễ, Tết & Lương Tháng 13 (Theo quy định của công ty);

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

- Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng cuối năm;

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen

