Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁP VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 400 Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Phụ trách kế toán nội bộ

Ghi nhận và theo dõi thu – chi hàng ngày của trung tâm.

Quản lý quỹ tiền mặt, lập phiếu thu – chi và chứng từ liên quan.

Theo dõi công nợ học viên, học phí và các khoản chi theo từng dịch vụ (trị liệu, lớp học, sản phẩm,...).

Đối soát bảng lương, hỗ trợ tổng hợp lương, thưởng, phụ cấp hàng tháng.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ, thống kê chi phí theo từng mảng hoạt động.

2. Phụ trách hành chính – văn phòng

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, theo dõi chấm công và phép năm.

Soạn thảo biểu mẫu, thông báo nội bộ, hỗ trợ vận hành hành chính chung.

Quản lý văn phòng phẩm, giáo cụ, tài sản – cơ sở vật chất.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật, họp mặt, lễ Tết...

Phối hợp với các bộ phận đào tạo, tư vấn, để hỗ trợ công việc hành chính liên quan đến học viên, phụ huynh và lớp học.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị Văn phòng hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực giáo dục.

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao.

Thành thạo Excel, biết sử dụng phần mềm kế toán là lợi thế.

Mức độ chính xác trong ghi chép tài chính, báo cáo và xử lý chứng từ.

Tiến độ cập nhật hồ sơ hành chính – nhân sự đúng quy trình.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁP VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÁP VÀNG

