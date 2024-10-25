Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH NHÀ MÁY NHƠN TRẠCH- CÔNG TY TNHH KUM KANG KIND VIỆT NAM.
- Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền: Kiểm tra hóa đơn, chứng từ thanh toán; Lập phiếu thu, phiếu chi;
Giao dịch ngân hàng: giao dịch thanh toán, làm các hồ sơ vay, hồ sơ giải ngân, hồ sơ bảo lãnh thanh toán theo hướng dẫn của KTT.
Hạch toán các chứng từ kế toán vào phần mềm Amis Misa
Kiểm tra hồ sơ thanh toán và lập chứng từ thanh toán và công nợ.
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Chịu trách nhiệm số liệu thực tế và số liệu trên sổ sách.
Thực hiện các công việc khác từ quản lý.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Mircrosoft Office, biết sử dụng phần mềm kế toán Amis Misa
Lập kế hoạch chi tiết công việc, quản lý tốt quỹ thời gian, chịu được áp lực công việc.
Trung thực, không ngại khó, cẩn thận.
Tại CHI NHÁNH NHÀ MÁY NHƠN TRẠCH- CÔNG TY TNHH KUM KANG KIND VIỆT NAM. Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lễ tết, lương tháng 13. 12 ngày phép/năm, làm việc từ T2 - T7
- Đầy đủ BHXH theo quy định, Nhiều hoạt động gắn kết của công ty, công đoàn.
- Môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở.
- Nhiều cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH NHÀ MÁY NHƠN TRẠCH- CÔNG TY TNHH KUM KANG KIND VIỆT NAM.
