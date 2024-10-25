Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền: Kiểm tra hóa đơn, chứng từ thanh toán; Lập phiếu thu, phiếu chi;

Giao dịch ngân hàng: giao dịch thanh toán, làm các hồ sơ vay, hồ sơ giải ngân, hồ sơ bảo lãnh thanh toán theo hướng dẫn của KTT.

Hạch toán các chứng từ kế toán vào phần mềm Amis Misa

Kiểm tra hồ sơ thanh toán và lập chứng từ thanh toán và công nợ.

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Chịu trách nhiệm số liệu thực tế và số liệu trên sổ sách.

Thực hiện các công việc khác từ quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán, Tài chính, Ngân hàng.

Thành thạo Mircrosoft Office, biết sử dụng phần mềm kế toán Amis Misa

Lập kế hoạch chi tiết công việc, quản lý tốt quỹ thời gian, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, không ngại khó, cẩn thận.

Quyền Lợi

- Thu nhập 10 - 14tr , thử việc hưởng 85% lương.

- Thưởng lễ tết, lương tháng 13. 12 ngày phép/năm, làm việc từ T2 - T7

- Đầy đủ BHXH theo quy định, Nhiều hoạt động gắn kết của công ty, công đoàn.

- Môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở.

- Nhiều cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển

