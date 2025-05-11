Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 344 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu của các phòng ban, bộ phận theo quy trình tuyển dụng của Công ty.
Thực hiện thủ tục tiếp nhận nhân sự đầu vào.
Phụ trách đào tạo hội nhập nhân sự mới.
Quản lý lao động đầu vào toàn hệ thống.
Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các mô hình hệ thống bán lẻ.
Ưu tiên ứng viên có mạng lưới tuyển dụng đa kênh.
Đam mê, nhiệt huyết, chủ động, có trách nhiệm.
Kỹ năng quản trị và xây kênh social, biết về thiết kế
Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ 2 T7 và các chủ nhật hàng tháng
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Chế độ bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), phép năm theo quy định nhà nước.
Chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỉ theo chế độ của công ty;
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Liên hoan hàng tháng, teambuilding - du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
