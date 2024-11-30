Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Yên Bái

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: 932 Đinh Tien Hoang, TP Yên Bái, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, đảm bảo tính bảo mật và an toàn.

Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-6 tháng ở vị trí kế toán tổng hợp (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm).

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, các quy định của pháp luật về kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán (Ưu tiên Misa, Fast).

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cp Kiểm Định Đá Quý Quốc Tế VIG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Mức lương cạnh tranh và có cơ hội tăng lương theo năng lực.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Kiểm Định Đá Quý Quốc Tế VIG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin