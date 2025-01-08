Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Phụ trách tư vấn, chăm sóc, phát triển doanh số các đại lý của công ty là các cửa hàng phân bón, vật tư nông nghiệp, cơ sở cây cảnh, hoa kiểng ....

Khai thác thị trường, tìm kiếm, tư vấn chốt đơn các đại lý mới theo tiêu chí đặt ra của công ty, mở rộng thị trường ở khu vực được giao phụ trách.

Quản lý tệp khách hàng hiện hữu trên CRM.

Tiếp nhận data khách hàng có nhu cầu làm đại lý, liên hệ tư vấn thông tin sản phẩm, chính sách bán hàng, chốt đại lý mới.

Quảng bá sản phẩm, thương hiệu công ty trên kênh truyền thông online, offline.

Tiếp nhận chỉ tiêu (doanh số, số lượng khách hàng, độ phủ thị trường) và lập kết hoạch ngày/ tuần/ tháng để hoàn thành theo mục tiêu doanh của trưởng nhóm/ quản lý/ công ty đưa ra.

Phân bổ thời gian đi thị trường/thời gian làm việc tại văn phòng tối đa: 50/50.

Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Quản lý trực tiếp theo yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành nông nghiệp/kinh tế

Kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bán hàng, có kinh nghiệm đi thị trường, kinh nghiệm trong ngành vật tư nông nghiệp là lợi thế.

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục/ đàm phán, linh động xử lý vấn đề.

Có tính kỉ luật, tự giác, chủ động trong công việc, quản lý thời gian tốt.

Trung thực có tính thần cầu tiến.

Giới tính: Nam (ưu tiên)

Hoa hồng Thưởng theo KPI + Thưởng theo lợi nhuận Quý của Công ty

Thưởng lương tháng 13.

Thưởng tất cả các ngày lễ tết, sinh nhật,...

Xem xét lương 1 năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được hướng dẫn và tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn.

Du lịch hàng năm 2 lần.

