Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 6. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung. 02 đường Tô Ký. phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Gọi điện thoại ra cho khách hàng theo call script có sẵn của công ty.
- Tư vấn thông tin dinh dưỡng của các sản phẩm sữa, tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ đang mang thai, người già và trẻ em.
- Chăm sóc khách hàng, tư vấn, hướng dẫn khách hàng mua sản phẩm.
- Cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống công ty.
- Báo cáo công việc lên cấp trên trực tiếp.
- 100% data khách hàng tiềm năng của công ty tự cung cấp, không tìm kiếm khách hàng.
- 100% làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ / LGBTQI++
- Giọng nói rõ ràng, lưu loát, không nói ngọng, nói đặc giọng địa phương, vùng miền.
- Chưa có kinh nhiệm sẽ được đào tạo (training đào tạo có trả lương)
- Chăm chỉ, chịu khó, thái độ ham học hỏi, nhiệt huyết.
- Bằng THPT trở lên
Ưu tiên: Có kinh nghiệm telesales, sales, tư vấn, bán hàng, CSKH, tổng đài viên, call center.

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ phúc lợi:
+ Thử việc 2 tháng, 100% lương chính thức.
+ Chế độ bảo hiểm đầy đủ.
+ Khám sức khỏe miễn phí 1 lần/ năm.
+ Ngày lễ, nghỉ 14 phép hằng năm.
+ Lương thưởng tháng 13, 14.
+ Du lịch và teambuilding hằng năm.
+ Được xét năng lực và tự ứng tuyển ở vị trí cao hơn.
+ Chế độ phúc lợi đầy đủ cho các bạn (sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ...).
- Điều kiện làm việc:
+ Được đào tạo nghiệp vụ trước khi chính thức bắt đầu công việc (được trả lương trong thời gian đào tạo)
+ Được hỗ trợ máy tính/laptop, điện thoại và các công cụ làm việc.
+ Có khu vực relax, café, căn tin, đầy đủ tiện ích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 6 và 7, QTSC Building 1, Lô 34, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

