Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Mariana Bay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Mariana Bay
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công Ty Cổ Phần Mariana Bay

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Mariana Bay

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Pha Lan Office Building, 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm du lịch của công ty;
Thăm dò ý kiến khách hàng về hệ thống sản phẩm (Chất lượng, dịch vụ, giá cả,...);
Tìm hiểu, thu thập thông tin, nhu cầu của khách hàng/ thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng về hệ thống sản phẩm (chất lượng, dịch vụ, giá cả…);
Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thành các công việc liên quan đến tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng, hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng;
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, chăm chỉ, ham học hỏi;
Tốt nghiệp THPT trở lên;
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ nghiêm túc, có kinh nghiệm làm việc với khách hàng là một lợi thế;
Có kinh nghiệm sale, bán hàng gói du lịch là một lợi thế để đàm phán lương hấp dẫn hơn vàthu nhập cao;
thu nhập cao
Có tinh thần cầu tiến & ý thức, trách nhiệm cá nhân;
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Mariana Bay Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:7,000,000 vnđ - 8.500.000 vnđ.Không phụ thuộc doanh số
Lương cứng:
Không phụ thuộc doanh số
Thu nhập:Thưởng nóng + Phụ cấp + % Hoa hồng cao. Lên đến15.000.000 vnđ - 35.000.000 vnđ(tuỳ theo năng lực và sự cố gắng);
Thu nhập:
15.000.000 vnđ - 35.000.000 vnđ
Được đào tạo bài bản, chi tiết, tận tình từ các Quản lý và Giám đốc có nhiều năm kinh nghiệm.
Đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc;
Chế độBảo hiểm Xã hội,Bảo hiểm Y tế, ...theo quy định của Nhà nước;
Bảo hiểm Xã hội
Bảo hiểm Y tế, ...
Ngày phép năm, thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật. Tham gia các hoạt động Team building, camping, nghỉ dưỡng, du lịch theo chương trình của Công ty;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động, đồng đội trẻ trung - hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mariana Bay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Mariana Bay

Công Ty Cổ Phần Mariana Bay

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 8.05, Tầng 08, Cao ốc Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

