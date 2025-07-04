Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cao ốc Golden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Hỗ trợ giao tiếp: Phiên dịch và dịch thuật tài liệu từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại trong các cuộc họp, cuộc gọi, hội thảo và giao tiếp hàng ngày giữa các bộ phận.
Quản lý văn bản: Dịch các tài liệu chuyên môn, hợp đồng, báo cáo và các văn bản hành chính liên quan đến công việc của công ty.
Hỗ trợ công việc hành chính: Thực hiện các nhiệm vụ hành chính như lên lịch họp, quản lý thông tin liên lạc, chuẩn bị tài liệu họp, biên soạn và lưu trữ hồ sơ.
Phối hợp với các bộ phận khác: Hỗ trợ các bộ phận trong việc xử lý công việc liên quan đến Tiếng Trung
Có thể đi công tác tỉnh hàng tuần.
Linh hoạt theo các yêu cầu của giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) và Tiếng Việt.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường liên quan đến Tiếng Trung, ưu tiên ứng viên đã từng làm trợ lý hoặc phiên dịch.
Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt.
Nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
Chịu được áp lực công việc
Có thể đi công tác ở tỉnh hàng tuần

Tại CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thành thạo Tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) và Tiếng Việt.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường liên quan đến Tiếng Trung, ưu tiên ứng viên đã từng làm trợ lý hoặc phiên dịch.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Cao Ốc Golden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

