Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY
- Hồ Chí Minh: Cao ốc Golden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Hỗ trợ giao tiếp: Phiên dịch và dịch thuật tài liệu từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại trong các cuộc họp, cuộc gọi, hội thảo và giao tiếp hàng ngày giữa các bộ phận.
Quản lý văn bản: Dịch các tài liệu chuyên môn, hợp đồng, báo cáo và các văn bản hành chính liên quan đến công việc của công ty.
Hỗ trợ công việc hành chính: Thực hiện các nhiệm vụ hành chính như lên lịch họp, quản lý thông tin liên lạc, chuẩn bị tài liệu họp, biên soạn và lưu trữ hồ sơ.
Phối hợp với các bộ phận khác: Hỗ trợ các bộ phận trong việc xử lý công việc liên quan đến Tiếng Trung
Có thể đi công tác tỉnh hàng tuần.
Linh hoạt theo các yêu cầu của giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường liên quan đến Tiếng Trung, ưu tiên ứng viên đã từng làm trợ lý hoặc phiên dịch.
Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt.
Nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
Chịu được áp lực công việc
Có thể đi công tác ở tỉnh hàng tuần
Tại CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IPIN GLOBAL SHOPPING TRADING TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
