Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Voyager làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Voyager
Ngày đăng tuyển: 14/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần Voyager

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty Cổ phần Voyager

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Công Viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các tính năng theo yêu cầu của khách hàng và dự án, đảm bảo chất lượng cao, khả năng kiểm tra và dễ bảo trì.
Thực hiện code review, đề xuất giải pháp kỹ thuật, định hướng phát triển dự án cùng team.
Làm việc chặt chẽ với IT Comtor (Biên phiên dịch tiếng Nhật) và các thành viên trong nhóm để hiểu rõ và thực hiện hiệu quả yêu cầu dự án.
Ước tính thời gian thực hiện, chủ động lập kế hoạch và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.
Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc định kỳ.
Quản lý nhóm phát triển từ 2-5 người: phân công công việc, hỗ trợ kỹ thuật, review code, đào tạo và đánh giá hiệu suất.
Ưu tiên ứng viên có thể Fullstack

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc tương đương.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc với PHP (Laravel Framework).
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý nhóm hoặc lead team.
Thành thạo Laravel, API
Kỹ năng làm việc nhóm, phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp hiệu quả.
Biết sử dụng Git, MySQL, có kinh nghiệm triển khai dự án thực tế.
Có tư duy logic, tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản là lợi thế.
Đã từng sử dụng Docker, CI/CD
Định hướng phát triển lên Tech Lead hoặc Project Manager.

Tại Công ty Cổ phần Voyager Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận theo năng lực up to 50M gross
Đánh giá hiệu suất 1 - 2 lần/năm và thưởng theo thành tích.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương tháng 13, BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khỏe PVI mở rộng.
Hỗ trợ 100% chi phí học tập cho nhân viên nâng cao chuyên môn (khóa học nâng cao, tiếng Nhật...).
Cung cấp trang thiết bị làm việc: Cung cấp MacBook Pro hoặc thiết bị khác theo yêu cầu.
Hoạt động văn hóa: Tiệc sinh nhật, team-building, các hoạt động nội bộ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Voyager

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Voyager

Công ty Cổ phần Voyager

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà SBI, đường 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

