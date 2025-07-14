Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

• Thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm/dịch vụ qua các nền tảng mạng xã hội, fanpage, hội nhóm cộng đồng

• Viết bài giới thiệu sản phẩm, biên tập nội dung hình ảnh/video phù hợp với định hướng thương hiệu

• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để nắm bắt thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi và triển khai nội dung truyền thông tương ứng

• Theo dõi phản hồi khách hàng, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến nội dung

• Tham gia xây dựng kế hoạch truyền thông và phát triển kênh bán hàng trực tuyến



THỜI GIAN LÀM VIỆC:

• Từ thứ 2 đến sáng thứ 7:

+ Sáng: 8h – 12h

+ Chiều: 13h30 – 17h30

+ Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi

• Nhân viên Part-time linh hoạt sắp xếp ca. Đảm bảo tối thiểu 24h/tuần.

• Có thiện chí làm việc trên 12 tháng.



ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Toà nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM