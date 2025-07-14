Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dapdance
Ngày đăng tuyển: 14/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Công Ty Cổ Phần Dapdance

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại Công Ty Cổ Phần Dapdance

Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Từ 5 Triệu

•    Thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm/dịch vụ qua các nền tảng mạng xã hội, fanpage, hội nhóm cộng đồng
•    Viết bài giới thiệu sản phẩm, biên tập nội dung hình ảnh/video phù hợp với định hướng thương hiệu
•    Phối hợp với bộ phận kinh doanh để nắm bắt thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi và triển khai nội dung truyền thông tương ứng
•    Theo dõi phản hồi khách hàng, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến nội dung
•    Tham gia xây dựng kế hoạch truyền thông và phát triển kênh bán hàng trực tuyến
 

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

•    Từ thứ 2 đến sáng thứ 7:
+ Sáng: 8h – 12h
+ Chiều: 13h30 – 17h30
+ Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi
•    Nhân viên Part-time linh hoạt sắp xếp ca. Đảm bảo tối thiểu 24h/tuần.
•    Có thiện chí làm việc trên 12 tháng. 
 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Toà nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•    Sinh viên các trường Cao đẳng/Đại học tại TP.HCM, ưu tiên các ngành marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh
•    Tư duy sáng tạo, có khả năng viết và triển khai nội dung truyền thông
•    Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ và chủ động trong công việc; 
•    Chủ động, trách nhiệm, có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển
•    Có laptop và phương tiện di chuyển cá nhân.
•    Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần Dapdance Thì Được Hưởng Những Gì

•    Thu nhập cao bao gồm:  Lương căn bản 35-50k/h, thưởng, phụ cấp.
•    Review đánh giá tăng lương theo năng lực.
•    Cơ hội thăng tiến lên vị trí, vai trò cao hơn. 
•    Môi trường trẻ, năng động, cơ hội phát triển bản thân
•    Hỗ trợ cấp mộc thực tập cho sinh viên làm việc trên 6 tháng và hoàn thành tốt công việc tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dapdance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dapdance

Công Ty Cổ Phần Dapdance

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

