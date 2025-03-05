Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FIGHT100 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39/9 Trần Nhật Duật,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Fight100 Kickfitness là đơn vị chuyên về Kickboxing đang giai đoạn mở rộng nhiều cơ sở cần tuyển dụng vị trí Tư vấn thực hiện các công việc:

- Đón tiếp và hỗ trợ khách hàng từ BP Sale Online hẹn lịch sẵn đến trải nghiệm, tư vấn và chốt gói.

- Chăm sóc khách hàng hiện hữu và chốt tái ký.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

- Sản phẩm cạnh tranh, dễ chốt, mang nhiều giá trị đến khách hàng, nhiều quyền lợi thu hút khách hàng đăng ký

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, Tư vấn. Đã từng bán các dịch vụ tương tự (có xử lý từ chối, thuyết phục khách hàng)

- Có laptop cá nhân.

- Ngoại hình ưa nhìn, cân đối, không dư nhiều mỡ, ưu tiên có tập luyện, chơi thể thao.

- Kỹ năng giao tiếp và thái độ tốt, chịu khó học hỏi, tự tin, chủ động.

Tại CÔNG TY TNHH FIGHT100 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6 - 8 triệu + Hoa Hồng + Thưởng => Thu nhập trung bình 16 - 20 triệu. Làm tốt có thể đạt đồng đều 25 - 30tr mỗi tháng. Nhân sự có năng lực cho thể deal lương thoả thuận.

- Nhiều chính sách thưởng: Thưởng giá trị HĐ lớn, thưởng thi đua mỗi tháng...

- Khách hàng mới có sẵn từ nguồn marketing, sale online mang về

- Sản phẩm cạnh tranh, dễ bán, hấp dẫn khách hàng chốt gói

- Được tập luyện miễn phí với HLV

- Cơ hội thăng tiến cao, môi trường tử tế, vì quyền lợi khách hàng, tôn trọng nhân sự.

- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng Lễ tết...

- BHXH và BHYT theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIGHT100

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIGHT100

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.