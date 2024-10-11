Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Vinacafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - An Giang - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chăm sóc và giữ mối quan hệ với KH hiện tại, kiếm tìm, mở rộng mạng lưới khách hàng mới

- Gặp gỡ, phát triển khách hàng, thu thập thông tin thị trường và khách hàng

- Thực hiện báo cáo sản lượng, điểm bán

- Thu thập các dữ liệu thống kê về khách hàng và sản phẩm trên thị trường

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công

- Bán hàng, theo dõi công nợ hoàn thành chỉ tiêu được giao mỗi tháng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại vị trí sale thực phẩm là lợi thế

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành QTKD, hoặc có bằng cấp khác liên quan

Có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Vinacafe Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng từ 15.000.000 đến 25.000.000

Được tham gia các lớp tập huấn của công ty

Được tham gia du lịch hàng năm

Lương T13

Tham gia BHXH, có ngày phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Vinacafe

