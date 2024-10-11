Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Vinacafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Vinacafe
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thương mại Vinacafe

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- An Giang

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chăm sóc và giữ mối quan hệ với KH hiện tại, kiếm tìm, mở rộng mạng lưới khách hàng mới
- Gặp gỡ, phát triển khách hàng, thu thập thông tin thị trường và khách hàng
- Thực hiện báo cáo sản lượng, điểm bán
- Thu thập các dữ liệu thống kê về khách hàng và sản phẩm trên thị trường
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công
- Bán hàng, theo dõi công nợ hoàn thành chỉ tiêu được giao mỗi tháng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại vị trí sale thực phẩm là lợi thế
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành QTKD, hoặc có bằng cấp khác liên quan
Có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Vinacafe Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng từ 15.000.000 đến 25.000.000
Được tham gia các lớp tập huấn của công ty
Được tham gia du lịch hàng năm
Lương T13
Tham gia BHXH, có ngày phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động
Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Vinacafe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 211-213-213A Trần Huy Liệu, P8, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

