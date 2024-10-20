Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vạn Xuân Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 Đường 30/4, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Thực hiện tư vấn khách hàng sản phẩm Căn hộ/Nhà phố mà Công ty đang phân phối.

Theo dõi, nắm rõ quy trình với phòng thủ tục làm HĐMB cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng.

Quản lý, xây dựng khách hàng.

Phát triển khách hàng mới bằng nhiều kênh

Thời gian làm việc: T2-T6: 8h00 đến 17h30 & Sáng Thứ 7: 8h00 đến 17h00

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, CSKH,Telesale, BĐS.

- Có mối quan hệ rộng rãi và khả năng tìm khách hàng là một lợi thế.

- Có laptop cá nhân riêng.

- Năng nổ, chăm chỉ trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Vạn Xuân Service Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực kinh doanh, bao gồm:

+ Lương cơ bản lũy tiến đến 12.000.000 đồng/tháng

+ Hoa hồng CHI TRẢ NGAY + Thưởng nóng chi trong 24h

+ Tham gia hoạt động văn hóa của Công ty: Year End Party, Tiệc nhân viên, các hoạt động thiện nguyện,...

- Du lịch trong nước 2 lần/ năm.

- Du lịch nước ngoài đối với cá nhân đạt danh hiệu thi đua.

- Thưởng doanh thu mỗi Quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vạn Xuân Service

