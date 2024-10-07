Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM INCOMSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM INCOMSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM INCOMSOFT
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM INCOMSOFT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM INCOMSOFT

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà 8, Đường số 13, lô số 45, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

Bán sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI (Dễ bán) Tìm kiếm thông tin khách hàng, tiếp cận khách hàng tiềm năng, xin cuộc hẹn Tư vấn thực hiện các nghiệp vụ, xử lý công việc, tổ chức thực hiện công việc, quy trình trong doanh nghiệp, các nghiệp vụ như: mua hàng, bán hàng, kho, chăm sóc khách hàng, quản lý công việc, giao việc, báo cáo, .v.vv... Đàm phán ký kết hợp đồng Chăm sóc khách hàng Hiểu biết ít nhất một trong các nghiệp vụ sau Bán hàng, Mua hàng, Kho, Quản lý Thu/Chi, Thực hiện chăm sóc khách hàng, Theo khách hàng, Thúc đẩy khách hàng lặp lại việc mua hàng, hoặc thực hiện mua mới thêm sản phẩm/dịch vụ khác, Quản lý công việc, giao việc, lịch làm việc Tham gia các khóa học, đào tạo về việc sử dụng phần mềm incomSoft để thực hiện việc tin học hóa, số hóa hoạt động trong doanh nghiệp.
Bán sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI (Dễ bán)
Tìm kiếm thông tin khách hàng, tiếp cận khách hàng tiềm năng, xin cuộc hẹn
Tư vấn thực hiện các nghiệp vụ, xử lý công việc, tổ chức thực hiện công việc, quy trình trong doanh nghiệp, các nghiệp vụ như: mua hàng, bán hàng, kho, chăm sóc khách hàng, quản lý công việc, giao việc, báo cáo, .v.vv...
Đàm phán ký kết hợp đồng
Chăm sóc khách hàng
Hiểu biết ít nhất một trong các nghiệp vụ sau Bán hàng, Mua hàng, Kho, Quản lý Thu/Chi, Thực hiện chăm sóc khách hàng, Theo khách hàng, Thúc đẩy khách hàng lặp lại việc mua hàng, hoặc thực hiện mua mới thêm sản phẩm/dịch vụ khác, Quản lý công việc, giao việc, lịch làm việc
Bán hàng, Mua hàng, Kho, Quản lý Thu/Chi, Thực hiện chăm sóc khách hàng, Theo khách hàng, Thúc đẩy khách hàng lặp lại việc mua hàng, hoặc thực hiện mua mới thêm sản phẩm/dịch vụ khác, Quản lý công việc, giao việc, lịch làm việc
Tham gia các khóa học, đào tạo về việc sử dụng phần mềm incomSoft để thực hiện việc tin học hóa, số hóa hoạt động trong doanh nghiệp.

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 25 – 35 Có từ 3 năm kinh nghiệm vị trí sales Ngoại hình khá, năng động, tự tin, giao tiếp tốt Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin Có laptop, phương tiện đi lại. Tư duy logic tốt, khả năng giao tiếp đàm phán tốt, nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe, chịu áp lực tốt. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, siêng năng, chịu khó, yêu thích công việc kinh doanh.
Nam/nữ tuổi từ 25 – 35
Có từ 3 năm kinh nghiệm vị trí sales
Ngoại hình khá, năng động, tự tin, giao tiếp tốt
Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin
Có laptop, phương tiện đi lại.
Tư duy logic tốt, khả năng giao tiếp đàm phán tốt, nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe, chịu áp lực tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, siêng năng, chịu khó, yêu thích công việc kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM INCOMSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân tháng từ 12.000.000 VND -> 35.000.000 VND Lương cứng tối thiểu: 10.000.000 VND Doanh số Hiệu quả làm việc Xuất sắc tháng v.vv... Được hưởng các chính sách phúc lợi của nhân viên theo quy định của Công ty: Chế độ phép và bả hiểm theo Luật lao động. Chế độ hiếu hỷ Chính sách Team building và du lịch hằng năm Chính sách Lương: được đề xuất tăng lương định kỳ. Chính sách khám sức khỏe hằng năm Chính sách Thưởng: tháng 13 và các chính sách thưởng khác the quy định của Công ty v.vv... Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 Sáng: 08h00 -12h00 Chiều: 13h00 -17h00
Thu nhập bình quân tháng từ 12.000.000 VND -> 35.000.000 VND
Lương cứng tối thiểu: 10.000.000 VND Doanh số Hiệu quả làm việc Xuất sắc tháng v.vv...
Lương cứng tối thiểu: 10.000.000 VND
Doanh số Hiệu quả làm việc Xuất sắc tháng v.vv...
Doanh số
Hiệu quả làm việc
Xuất sắc tháng
v.vv...
Được hưởng các chính sách phúc lợi của nhân viên theo quy định của Công ty: Chế độ phép và bả hiểm theo Luật lao động. Chế độ hiếu hỷ Chính sách Team building và du lịch hằng năm Chính sách Lương: được đề xuất tăng lương định kỳ. Chính sách khám sức khỏe hằng năm Chính sách Thưởng: tháng 13 và các chính sách thưởng khác the quy định của Công ty v.vv...
Chế độ phép và bả hiểm theo Luật lao động. Chế độ hiếu hỷ Chính sách Team building và du lịch hằng năm Chính sách Lương: được đề xuất tăng lương định kỳ. Chính sách khám sức khỏe hằng năm Chính sách Thưởng: tháng 13 và các chính sách thưởng khác the quy định của Công ty v.vv...
Chế độ phép và bả hiểm theo Luật lao động.
Chế độ hiếu hỷ
Chính sách Team building và du lịch hằng năm
Chính sách Lương: được đề xuất tăng lương định kỳ.
Chính sách khám sức khỏe hằng năm
Chính sách Thưởng: tháng 13 và các chính sách thưởng khác the quy định của Công ty
Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 Sáng: 08h00 -12h00 Chiều: 13h00 -17h00
Sáng: 08h00 -12h00 Chiều: 13h00 -17h00
Sáng: 08h00 -12h00
Chiều: 13h00 -17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM INCOMSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM INCOMSOFT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM INCOMSOFT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 8, Đường số 13, lô số 45, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

