Tuyển Nhân viên kinh doanh Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý khách hàng, dự án theo hệ thống dữ liệu của Công ty. Tiếp nhận và lên kế hoạch kinh doanh các sản phẩm của Công ty cho khách hàng. Tiếp nhận, phân tích vấn đề, đưa ra giải pháp cho khách hàng, đồng hành cùng khách hàng trong nhiều dự án theo kế hoạch đề ra. Duy trì các quan hệ kinh doanh hiện có, hợp đồng, chăm sóc các khách hàng cũ. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, trao đổi thông tin thường xuyên với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao. Theo dõi quá trình thực hiện và hoàn tất hợp đồng với sự phối hợp của phòng kế toán Thu thập thông tin về khách hàng gồm: thông tin giới thiệu về khách hàng, tài liệu marketing, các bản định hướng sáng tạo, hồ sơ dịch vụ ... tổng hợp báo cáo về các dự án/ dịch vụ đang phụ trách. Lập kế hoạch / báo cáo kế hoạch tháng/ quý. Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thực hiện dự án và sau đó xa hơn cho các dự án khác.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền Có khả năng phân tích tình huống, yêu cầu và vấn đề của khách hàng Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh. Ưu tiên và lợi thế khi có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Website/Software/Marketing/Cloud,.. Học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc Năng động, hòa đồng và có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương - Theo Level KPI mục tiêu: 15,000,000đ / tháng - Level Senior Account 25,000,000đ / tháng - Level Expert Account KPI mục tiêu: 1,560,000,000đ / Quý - Level Senior Account 2,400,000,000đ/ Quý - Level Expert Account Hoa hồng: Được quy định và ghi nhận trên hệ thống PMS quản lý của MONA, bạn có thể dự kiến, đưa ra mục tiêu để gia tăng mức Hoa hồng với những dịch vụ mà bạn đã Kinh doanh thành công.

Tổng kết về Thu nhập: Thực tế hiện tại mức thu nhập của Level Senior Account tại Mona sẽ từ 70,000,000đ - 120,000,000 quý

Mỗi khi kết thúc quý đều có Review và xác nhận thu nhập minh bạch rõ ràng

Được đào tạo liên tục về Tư duy kinh doanh, sản phẩm, kỹ năng mềm, logic vấn đề, phân tích tình huống và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Được training các kiến thức liên quan về các dịch vụ để hỗ trợ đạt mục tiêu KPI Trở thành chuyên viên tư vấn, hoạch định chiến lược phát triển cho đối tác khách hàng cá nhân và doanh nghiệp sau 1 năm làm việc. Được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với Doanh nghiệp vừa và lớn, mở rộng Connection cá nhân Ngày nghỉ: Ngoài 2 ngày nghỉ cuối tuần là Thứ 7 - Chủ nhật - Ngày phép: Mỗi tháng bạn sẽ có 1 ngày phép - Nghỉ lễ: Nghỉ lễ tết theo luật của Bộ Lao Động Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động Việt Nam và theo quy định của công ty Team Building tối thiểu 1 lần/năm Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận bóng siêu kinh điển mỗi tuần Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.