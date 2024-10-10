Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198 Cộng Hoà, P12, Q Tân Bình, TPHCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham mưu:

Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề về quản lý, chính sách bán hàng

Quản lý điều hành hoạt động Phòng Kinh doanh

Thực hiện chức năng bán hàng, hoàn thành mục tiêu doanh số được giao.

Quản lý nhân viên trực thuộc, phân công, hướng dẫn đào tạo huấn luyện nhân viên bán hàng.

Triển khai chính sách, qui định của Công ty đến nhân viên.

Kiểm tra việc trưng bày, trực nhật, vệ sinh Showroom.

Đánh giá việc hoàn thành công việc của nhân viên.

- Giám sát chung tình hình bán hàng: quan sát, điều phối nhân viên tiếp đón tư vấn khách hàng.

- Kiểm tra việc tư vấn trực tiếp tại showroom, qua điện thoại và tư vấn online, điều chỉnh các trường hợp sai sót, hỗ trợ nhân viên kịp thời.

- Giám sát việc giao hàng của nhân viên giao nhận/ đơn vị vận chuyển.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học

- Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ thực phẩm, hàng tiêu dùng

- Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm tham gia mở chuỗi cửa hàng bán lẻ thực phẩm

Tại CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10,000,000 đ - 15,000,000đ / tháng

Hoa hồng: từ 1% - 3% tuỳ theo ngành hàng và theo từng chiến dịch cụ thể.

Thưởng: theo năng lực

Chế độ BHXH. BHYT đầy đủ;

Chính sách phúc lợi khác: du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thưởng lễ, tết, sinh nhật, thăm hỏi theo quy định của Công ty...

Thường xuyên được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn trong công việc

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm: sẽ được hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ xử lý và chốt hợp đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE

