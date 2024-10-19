Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LK11.6 đường N3, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP HCM (Khu Saigon Mystery Villas), Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH Green Lube VN có nhu cầu tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH-DẦU THÀNH PHẨM, chuyên bán sản phẩm OEM DẦU MÁY NÉN KHÍ.
Công ty TNHH Green Lube VN có nhu cầu tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH-DẦU THÀNH PHẨM, chuyên bán sản phẩm OEM DẦU MÁY NÉN KHÍ.
Xây dựng, tìm kiếm dữ liệu khách hàng bán sản phẩm OEM dầu máy nén khí Gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng từ nguồn data khách hàng công ty cung cấp Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, sms, ... Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp phòng kỹ thuật giải thích, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng. Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại. Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng được giao. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.... Báo cáo công việc kinh doanh lên người phụ trách trực tiếp.
Xây dựng, tìm kiếm dữ liệu khách hàng bán sản phẩm OEM dầu máy nén khí
OEM dầu máy nén khí
Gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng từ nguồn data khách hàng công ty cung cấp
Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, sms, ...
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp phòng kỹ thuật giải thích, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng.
Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng được giao.
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
Báo cáo công việc kinh doanh lên người phụ trách trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 3 - 5 năm trong lĩnh vực bán sản phẩm dầu máy nén khí công nghiệp. Quen thuộc với các dòng sản phẩm dầu máy nén khí: Atlas Copco, Kobelco, Ingersoll Rand, Sullair... Hiểu về hình thức bán hàng OEM. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, kỹ năng giao tiếp tốt. Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.
Kinh nghiệm 3 - 5 năm trong lĩnh vực bán sản phẩm dầu máy nén khí công nghiệp.
Quen thuộc với các dòng sản phẩm dầu máy nén khí: Atlas Copco, Kobelco, Ingersoll Rand, Sullair...
Hiểu về hình thức bán hàng OEM.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, kỹ năng giao tiếp tốt.
Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh+ hoa hồng + thưởng đạt chỉ tiêu. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện có cơ hội được học hỏi. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Thưởng tết. Khám sức khỏe. Du lịch hàng năm.
Lương cạnh tranh+ hoa hồng + thưởng đạt chỉ tiêu.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện có cơ hội được học hỏi.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
Thưởng tết.
Khám sức khỏe.
Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam

Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 85 đường B4 P An Lợi Đông TP.Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

