Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ N-TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 đường 17, Khu đô thị Lakeview City, An Phú, Thủ Đức

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh các sản phẩm.

- Xây dựng, phát triển và quản lý đối tác, kênh đại lý.

- Đảm bảo các chỉ số kinh doanh được giao về doanh số, khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng tư vấn giải pháp, dịch vụ khách hàng.

- Lập các báo cáo phân tích thị trường, kết quả thực hiện công việc của phòng kinh doanh theo định kỳ.

- Nam/Nữ, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.

- Tuổi: 25- 35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Ngoại Ngữ, Marketing...

- Có kỹ năng kinh doanh tốt và yêu thích, đam mê công việc kinh doanh.

- Ưu tiên có kiến thức nền tảng về CNTT, Networking và IT Security và các lĩnh vực liên quan đến sản phẩm.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Sale và Pre-Sale tại các công ty phân phối CNTT/ IT, ELV...

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, đàm phán.

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ N-TEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, tổng thu nhập theo kết quả kinh doanh đạt được. - Mức lương cứng: có thể lên tới 25 triệu/tháng. - Được xét tăng lương định kỳ theo năng lực và kết quả công việc. - Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, sinh đẻ, hiếu hỉ, tháng lương thứ 13++ - Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN), theo quy định của công ty. - Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Du lịch, nghỉ dưỡng tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,... - Được học hỏi, tham gia đào tạo từ các chuyên gia nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực, được đào tạo chuyên môn thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ N-TEK

