Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Lê Duẩn, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, phát triển và kiểm soát việc bán Dụng cụ điện, Phụ kiện, Dụng cụ đo lường, LG và các đơn vị kinh doanh khác trong Kênh phân phối Thương mại Truyền thống trong khu vực được phân công. Nhận và theo dõi đơn hàng. Phát triển khách hàng mới. Chịu trách nhiệm thu nợ. Đảm bảo ngày quá hạn và quá hạn được kiểm soát. Thăm hỏi khách hàng để nắm bắt thông tin thị trường, cập nhật và phản hồi cho ban lãnh đạo. Thu thập cơ sở dữ liệu của khách hàng. Đại diện cho công ty trên thị trường để giải quyết các vấn đề & xung đột, kiểm soát việc phân phối tại khu vực này để đảm bảo sự phát triển ổn định. Phát triển hệ thống đại lý phụ, xây dựng mối quan hệ và lòng trung thành lâu dài nhằm giành thị phần và độ phủ thị trường. Đề xuất, thực hiện và giám sát các chiến dịch khuyến mại, bán vào và bán ra hàng ngày. Quản lý POSM & hình ảnh thương hiệu. Quản lý và lãnh đạo nhóm Nhà phát triển Thương mại (TD). Hỗ trợ và đào tạo TD khi cần thiết. Tham gia vào các khóa đào tạo về sản phẩm và các khóa đào tạo khác, trong các cuộc họp bán hàng (khu vực) cũng như các hội nghị quốc gia. Tham gia hội chợ, roadshow, hội thảo và triển lãm. Sản phẩm kinh doanh: Dụng cụ điện cầm tay,..( BOSCH)

Quản lý, phát triển và kiểm soát việc bán Dụng cụ điện, Phụ kiện, Dụng cụ đo lường, LG và các đơn vị kinh doanh khác trong Kênh phân phối Thương mại Truyền thống trong khu vực được phân công. Nhận và theo dõi đơn hàng. Phát triển khách hàng mới.

Chịu trách nhiệm thu nợ. Đảm bảo ngày quá hạn và quá hạn được kiểm soát.

Thăm hỏi khách hàng để nắm bắt thông tin thị trường, cập nhật và phản hồi cho ban lãnh đạo. Thu thập cơ sở dữ liệu của khách hàng.

Đại diện cho công ty trên thị trường để giải quyết các vấn đề & xung đột, kiểm soát việc phân phối tại khu vực này để đảm bảo sự phát triển ổn định.

Phát triển hệ thống đại lý phụ, xây dựng mối quan hệ và lòng trung thành lâu dài nhằm giành thị phần và độ phủ thị trường.

Đề xuất, thực hiện và giám sát các chiến dịch khuyến mại, bán vào và bán ra hàng ngày. Quản lý POSM & hình ảnh thương hiệu.

Quản lý và lãnh đạo nhóm Nhà phát triển Thương mại (TD). Hỗ trợ và đào tạo TD khi cần thiết.

Tham gia vào các khóa đào tạo về sản phẩm và các khóa đào tạo khác, trong các cuộc họp bán hàng (khu vực) cũng như các hội nghị quốc gia. Tham gia hội chợ, roadshow, hội thảo và triển lãm.

Sản phẩm kinh doanh: Dụng cụ điện cầm tay,..( BOSCH)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành FMCG, kỹ thuật điện, điện cơ, cơ khí, điện máy, hàng tiêu dùng điện tử,... Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp. Có kinh nghiệm quản lý Key Account. Khả năng sử dụng Tiếng Anh. Có thể đi công tác. Kinh nghiệm sales từ 3 năm. Kinh nghiệm bán hàng, giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức event bán hàng, thuyết trình, livestream. Sử dụng thông thạo máy tính, Microsoft Office applications (Word, Excel, Outlook). Thời gian làm việc bình thường: 8 giờ/ ngày, 40 giờ/ tuần. Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm FMCG, kỹ thuật điện, cơ khí, điện máy

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành FMCG, kỹ thuật điện, điện cơ, cơ khí, điện máy, hàng tiêu dùng điện tử,...

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp.

Có kinh nghiệm quản lý Key Account.

Khả năng sử dụng Tiếng Anh.

Có thể đi công tác.

Kinh nghiệm sales từ 3 năm.

Kinh nghiệm bán hàng, giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức event bán hàng, thuyết trình, livestream.

Sử dụng thông thạo máy tính, Microsoft Office applications (Word, Excel, Outlook).

Thời gian làm việc bình thường: 8 giờ/ ngày, 40 giờ/ tuần.

Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm FMCG, kỹ thuật điện, cơ khí, điện máy

Tại Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 - 20 Triệu +++ (Không hạn chế thu nhập) Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo. Lương thử việc bằng 100% lương chính thức BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại. Thưởng KPI hàng tháng Thưởng tháng 13

Lương: 15 - 20 Triệu +++ (Không hạn chế thu nhập)

Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo.

Lương thử việc bằng 100% lương chính thức

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại.

Thưởng KPI hàng tháng

Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin