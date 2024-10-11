Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33 Lê Duẩn, Quận 1

Quản lý, phát triển và kiểm soát việc bán Dụng cụ điện, Phụ kiện, Dụng cụ đo lường, LG và các đơn vị kinh doanh khác trong Kênh phân phối Thương mại Truyền thống trong khu vực được phân công. Nhận và theo dõi đơn hàng. Phát triển khách hàng mới. Chịu trách nhiệm thu nợ. Đảm bảo ngày quá hạn và quá hạn được kiểm soát. Thăm hỏi khách hàng để nắm bắt thông tin thị trường, cập nhật và phản hồi cho ban lãnh đạo. Thu thập cơ sở dữ liệu của khách hàng. Đại diện cho công ty trên thị trường để giải quyết các vấn đề & xung đột, kiểm soát việc phân phối tại khu vực này để đảm bảo sự phát triển ổn định. Phát triển hệ thống đại lý phụ, xây dựng mối quan hệ và lòng trung thành lâu dài nhằm giành thị phần và độ phủ thị trường. Đề xuất, thực hiện và giám sát các chiến dịch khuyến mại, bán vào và bán ra hàng ngày. Quản lý POSM & hình ảnh thương hiệu. Quản lý và lãnh đạo nhóm Nhà phát triển Thương mại (TD). Hỗ trợ và đào tạo TD khi cần thiết. Tham gia vào các khóa đào tạo về sản phẩm và các khóa đào tạo khác, trong các cuộc họp bán hàng (khu vực) cũng như các hội nghị quốc gia. Tham gia hội chợ, roadshow, hội thảo và triển lãm. Sản phẩm kinh doanh: Dụng cụ điện cầm tay,..( BOSCH)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành FMCG, kỹ thuật điện, điện cơ, cơ khí, điện máy, hàng tiêu dùng điện tử,...
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp.
Có kinh nghiệm quản lý Key Account.
Khả năng sử dụng Tiếng Anh.
Có thể đi công tác.
Kinh nghiệm sales từ 3 năm.
Kinh nghiệm bán hàng, giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức event bán hàng, thuyết trình, livestream.
Sử dụng thông thạo máy tính, Microsoft Office applications (Word, Excel, Outlook).
Thời gian làm việc bình thường: 8 giờ/ ngày, 40 giờ/ tuần.
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm FMCG, kỹ thuật điện, cơ khí, điện máy

Lương: 15 - 20 Triệu +++ (Không hạn chế thu nhập) Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo. Lương thử việc bằng 100% lương chính thức BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại. Thưởng KPI hàng tháng Thưởng tháng 13
Lương: 15 - 20 Triệu +++ (Không hạn chế thu nhập)
Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo.
Lương thử việc bằng 100% lương chính thức
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại.
Thưởng KPI hàng tháng
Thưởng tháng 13

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam

Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 401-1, Lầu 4, Khu B, Tòa nhà Waseco Số 10, đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

