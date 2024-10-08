Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ BQL xây dựng sản phẩm Free & Easy trong và ngoài nước. Xây dựng cập nhật dữ liệu khách hàng. Chăm sóc, khai thác khách hàng thuộc phạm vi thị trường mình quản lý, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm,dịch vụ du lịch của Công ty; Đề xuất sáng kiến, biện pháp khai thác tốt các nguồn khách; Phối hợp với bộ phận điều hành để tổ chức thực hiện tour, Kinh doanh tour. Tìm kiếm khách hàng, phục vụ nhu cầu đi tour du lịch trong nước và quốc tế, dịch vụ visa, vé máy bay, vé tàu hỏa và khách sạn trong nước và quốc tế; Tư vấn cung cấp dịch vụ tour. Phối hợp cùng bộ phận Marketing đánh giá thị trường, định vị khách hàng và sản phẩm. Lập báo cáo công việc hàng tuần/ tháng gửi quản lý trực tiếp. Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch/Marketing/ Nhà hàng khách sạn,... Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Du lịch,lữ hành: Hướng dẫn viên, điều hành tour và các ngành tư vấn, phục vụ khách hàng; Có kinh nghiệm về tuyến điểm Du lịch, nắm bắt nhanh mong muốn của khách hàng để tư vấn hiệu quả. Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm. Có khả năng chịu được áp lực công việc. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Được tham gia các khóa học đào tạo và phát triển kỹ năng. Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định. Chính sách tăng lương định kì. Thưởng vào dịp lễ, tết theo quy định công ty. Chế độ nghỉ mát hàng năm. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO NAM

