Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Hòa, Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

• Tiếp nhận và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu thi công các hạng mục Dự án theo Data Marketing chuyển về hàng ngày của công ty

• Giải quyết các thắc mắc của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thông số kỹ thuật, độ cạnh tranh, giá thành, chính sách bảo hành,...

• Phối hợp với các phòng ban liên quan (Bộ phận Kỹ thuật & Thi công) để triển khai tiến độ thi công và hậu chăm sóc khách hàng

• Báo cáo hàng tuần về kết quả công việc cho Giám đốc

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 20 – 35 tuổi

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo về kiến thức sản phầm ngành xây dựng, ngành sales Kỹ thuật, trường hợp đã có kinh nghiệm liên quan sẽ đàm phán cơ chế phù hợp

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục khách hàng

- Năng động, nhiệt tình, quản lí thời gian tốt

- Nghiêm túc và cầu tiến trong công việc, đam mê học tập

- Nhiệt huyết, yêu thích nghề sales, mong muốn đột phá về thu nhập

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: lương cứng cạnh tranh, % hoa hồng hấp dẫn (từ 4 – 6% doanh thu)

- Data khách hàng dồi dào, mới liên tục hàng ngày, không phải tìm kiếm khách hàng, tỉ lệ chốt sales lên đến 90%

- Trang thiết bị làm việc được cung cấp bao gồm: Máy tính/Điện thoại

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế

- Đào tạo 100% về sản phẩm và kỹ năng của nghề, đào tạo nâng cao, đào tạo trở thành đội

ngũ CB chủ chốt của doanh nghiệp

- Môi trường làm việc trẻ, hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin