Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1363 Phạm Văn Thuận, Biên Hoà, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Giám sát, đảm bảo tuân thủ quy trình bán hàng và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng.

Đảm bảo hình ảnh trưng bày (VM) tại cửa hàng.

Tổ chức thực hiện doanh số, các chỉ tiêu KPIs và thúc đẩy doanh thu

Sắp xếp công ca hàng hàng tuần

Đào tạo, quản lý nhân sự, tạo động lực làm việc.

Quản lý hàng hoá, tài sản, công cụ dụng cụ và tiền bán hàng.

Quản lý, kiểm kê hàng hoá tại kho cửa hàng định kỳ

Phối hợp triển khai các chương trình Marketing tại cửa hàng

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ độ tuổi 2002 - 1990

Có từ 2 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí Cửa hàng trưởng, Quản lý cửa hàng, Giám sát bán hàng hoặc vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại hệ thông bán lẻ dạng chuỗi, FMCG, Thời trang

Lịch làm việc linh động, có thể làm buổi tối, cuối tuần, lễ Tết

Am hiểu quy trình bán lẻ, trưng bày hàng hóa, quản lý hàng tồn kho

Khả năng quản lý và kiểm soát quy trình vận hành tốt

Khả năng đào tạo, sắp xếp nhân sự

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 18.000.000-30.000.000VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương 13,14,15 theo tình hình sản xuất Kinh doanh

Đảm bảo quyền lợi BHXH theo quy định

Phụ cấp ăn ca, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp vị trí

Phụ cấp con nhỏ, nhà xa…

Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty

Chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh con…dành cho bản thân và người thân trong gia đình

Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

Du lịch 02 lần/năm

Tham gia các chương trình Teambuilding, sự kiện do công ty tổ chức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám sát kinh doanh trong thời gian ngắn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin