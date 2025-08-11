Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1363 Phạm Văn Thuận, Biên Hoà, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Giám sát, đảm bảo tuân thủ quy trình bán hàng và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng.
Đảm bảo hình ảnh trưng bày (VM) tại cửa hàng.
Tổ chức thực hiện doanh số, các chỉ tiêu KPIs và thúc đẩy doanh thu
Sắp xếp công ca hàng hàng tuần
Đào tạo, quản lý nhân sự, tạo động lực làm việc.
Quản lý hàng hoá, tài sản, công cụ dụng cụ và tiền bán hàng.
Quản lý, kiểm kê hàng hoá tại kho cửa hàng định kỳ
Phối hợp triển khai các chương trình Marketing tại cửa hàng
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam nữ độ tuổi 2002 - 1990
Có từ 2 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí Cửa hàng trưởng, Quản lý cửa hàng, Giám sát bán hàng hoặc vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại hệ thông bán lẻ dạng chuỗi, FMCG, Thời trang
Lịch làm việc linh động, có thể làm buổi tối, cuối tuần, lễ Tết
Am hiểu quy trình bán lẻ, trưng bày hàng hóa, quản lý hàng tồn kho
Khả năng quản lý và kiểm soát quy trình vận hành tốt
Khả năng đào tạo, sắp xếp nhân sự
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 18.000.000-30.000.000VNĐ/tháng
Thưởng tháng lương 13,14,15 theo tình hình sản xuất Kinh doanh
Đảm bảo quyền lợi BHXH theo quy định
Phụ cấp ăn ca, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp vị trí
Phụ cấp con nhỏ, nhà xa…
Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty
Chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh con…dành cho bản thân và người thân trong gia đình
Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
Du lịch 02 lần/năm
Tham gia các chương trình Teambuilding, sự kiện do công ty tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám sát kinh doanh trong thời gian ngắn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
