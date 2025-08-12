Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
- Hà Nội: TT6.2C
- 57 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và triển khai đồng bộ POSM, Sales KIT cho các quầy kệ, Sale-Combo, hoạt động trải nghiệm, và các hoạt động gia tăng nhận diện trong KV tiếp cận khách hàng tại các cửa hàng > Triển khai các chương trình tri ân khách hàng, chương trình thúc đẩy hoạt động bán hàng
Phối hợp xây dựng và triển khai các hoạt động của các nhãn hàng tăng nhận diện sản phẩm tại điểm bán, cũng như thúc đẩy doanh số.
Báo cáo tình hình thị trường và hoạt động của các đối thủ cạnh tranh định kỳ hàng tháng hoặc theo chuyên đề riêng: giá cả, chính sách bán hàng, hoạt động marketing, launching...
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Dược....
Có sức khoẻ tốt, có thể đi thị trường,chăm chỉ,chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH cho người lao động sau 2 tháng thử việc. Phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ. Phụ cấp cơm trưa, du lịch nghỉ mát 2 lần/ năm
Thưởng doanh số, thưởng quý ,thưởng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
