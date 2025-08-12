Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT6.2C - 57 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai đồng bộ POSM, Sales KIT cho các quầy kệ, Sale-Combo, hoạt động trải nghiệm, và các hoạt động gia tăng nhận diện trong KV tiếp cận khách hàng tại các cửa hàng > Triển khai các chương trình tri ân khách hàng, chương trình thúc đẩy hoạt động bán hàng

Phối hợp xây dựng và triển khai các hoạt động của các nhãn hàng tăng nhận diện sản phẩm tại điểm bán, cũng như thúc đẩy doanh số.

Báo cáo tình hình thị trường và hoạt động của các đối thủ cạnh tranh định kỳ hàng tháng hoặc theo chuyên đề riêng: giá cả, chính sách bán hàng, hoạt động marketing, launching...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên nam có kinh nghiệm trong ngành dược,mỹ phẩm,FMCG

Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Dược....

Có sức khoẻ tốt, có thể đi thị trường,chăm chỉ,chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở, nhiều cơ hội thăng tiến

Đóng BHXH cho người lao động sau 2 tháng thử việc. Phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ. Phụ cấp cơm trưa, du lịch nghỉ mát 2 lần/ năm

Thưởng doanh số, thưởng quý ,thưởng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.