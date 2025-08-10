Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 8 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Gia nhập đội ngũ bán hàng PISEN Epower – Thương hiệu gắn liền với mọi đột phá tiện ích số và năng lượng xanh toàn cầu!

Công việc của bạn:

• Chủ động xây dựng và duy trì tệp khách hàng cá nhân, đại lý, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi sang điện xanh, khởi tạo cuộc sống không carbon với giải pháp PISEN Energy.

• Tư vấn mạnh mẽ về hiệu suất, lợi ích , ưu thế vượt trội của giải pháp lưu trữ năng lượng PISEN (hệ PCS 98,5% hiệu suất, giám sát từ xa EMS, các gói pin thương mại, công nghiệp và dân dụng).

• Thúc đẩy nhận diện thị trường thông qua các chiến dịch, hội thảo, đề xuất phương án phù hợp cho từng đối tượng khách hàng, khẳng định vị thế của thương hiệu dẫn đầu ngành.

• Góp phần mở rộng hệ sinh thái sản phẩm xanh, bền vững – biến khách hàng thành người bạn đồng hành trên chặng đường “zero-carbon”.

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Kinh tế, Kinh doanh, Điện tử, Công nghệ,...).

• Có đam mê kinh doanh, chủ động, ham học hỏi về lĩnh vực điện tử, năng lượng và công nghệ xanh.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và định hướng thị trường tốt.

• Ưu tiên từng làm bán hàng, phát triển đại lý ngành thiết bị điện tử, điện máy, năng lượng sạch, hiểu về thị trường B2B/B2C.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 10 – 15 triệu VNĐ/tháng + hoa hồng sản phẩm không giới hạn (Mục tiêu 18 – 30 triệu VNĐ/tháng trở lên).

• Thưởng nóng – thưởng chuyển hóa xanh, nhiều phúc lợi khác: du lịch, team building quốc tế, kinh phí học tập.

• Được thụ hưởng nền tảng đào tạo và coaching bài bản về sản phẩm, công nghệ, “go-to-market” của hãng TOP 1 Toàn cầu.

• Cơ hội thăng tiến lên Quản lý chỉ trong 6-12 tháng, đồng hành cùng hành trình bùng nổ thị trường năng lượng sạch Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

