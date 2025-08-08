Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Bán và phát triển thị trường thực phẩm chức năng nhập khẩu cao cấp của công ty tới các cơ sở/đại lý/chuỗi bán thực phẩm chức năng hàng ngoại nhập khẩu (hệ thống chăm sóc sức khỏe, viện dưỡng lão, các chuỗi thực phẩm chức năng,…)

Chủ động tìm kiếm và liên kết với khách hàng mới.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có và tiềm năng.

Chủ động linh hoạt thời gian làm việc và gặp gỡ khách hàng

Báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh theo tuần.

Đề xuất các chiến lược cải tiến để thúc đẩy doanh số.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, Nữ độ tuổi dưới 40 tuổi

Có kinh nghiệm phân phối hàng vào các chuỗi siêu thị, đại lý, cộng tác viên, sỉ, hoặc các doanh nghiệp, công ty mua số lượng lớn,...

Chủ động, chịu áp lực, nhiệt huyết

Sẵn sàng đi gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm

Quyền Lợi

Thu nhập từ: 18-30 triệu (deal lương trong phỏng vấn) + % Doanh số + Thưởng (Thu nhập không giới hạn)(deal lương trong phỏng vấn)

Cung cấp các thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại

Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng Tết và xét tăng lương/tăng chức 1 năm/lần

Du lịch, du xuân 2 lần/năm, nhân viên xuất sắc 3 lần/năm (trong và ngoài nước)

Đóng BHXH và các đãi ngộ khác theo quy định công ty: nghỉ phép, sinh nhật, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, trung thu, tết, liên hoan các dịp, du lịch, teambuilding,…

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển

