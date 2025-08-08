Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT
- Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Bán và phát triển thị trường thực phẩm chức năng nhập khẩu cao cấp của công ty tới các cơ sở/đại lý/chuỗi bán thực phẩm chức năng hàng ngoại nhập khẩu (hệ thống chăm sóc sức khỏe, viện dưỡng lão, các chuỗi thực phẩm chức năng,…)
Chủ động tìm kiếm và liên kết với khách hàng mới.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có và tiềm năng.
Chủ động linh hoạt thời gian làm việc và gặp gỡ khách hàng
Báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh theo tuần.
Đề xuất các chiến lược cải tiến để thúc đẩy doanh số.
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm phân phối hàng vào các chuỗi siêu thị, đại lý, cộng tác viên, sỉ, hoặc các doanh nghiệp, công ty mua số lượng lớn,...
Chủ động, chịu áp lực, nhiệt huyết
Sẵn sàng đi gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp các thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại
Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng Tết và xét tăng lương/tăng chức 1 năm/lần
Du lịch, du xuân 2 lần/năm, nhân viên xuất sắc 3 lần/năm (trong và ngoài nước)
Đóng BHXH và các đãi ngộ khác theo quy định công ty: nghỉ phép, sinh nhật, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, trung thu, tết, liên hoan các dịp, du lịch, teambuilding,…
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
