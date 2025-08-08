Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Bán và phát triển thị trường thực phẩm chức năng nhập khẩu cao cấp của công ty tới các cơ sở/đại lý/chuỗi bán thực phẩm chức năng hàng ngoại nhập khẩu (hệ thống chăm sóc sức khỏe, viện dưỡng lão, các chuỗi thực phẩm chức năng,…)
Chủ động tìm kiếm và liên kết với khách hàng mới.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có và tiềm năng.
Chủ động linh hoạt thời gian làm việc và gặp gỡ khách hàng
Báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh theo tuần.
Đề xuất các chiến lược cải tiến để thúc đẩy doanh số.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ độ tuổi dưới 40 tuổi
Có kinh nghiệm phân phối hàng vào các chuỗi siêu thị, đại lý, cộng tác viên, sỉ, hoặc các doanh nghiệp, công ty mua số lượng lớn,...
Chủ động, chịu áp lực, nhiệt huyết
Sẵn sàng đi gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 18-30 triệu (deal lương trong phỏng vấn) + % Doanh số + Thưởng (Thu nhập không giới hạn)(deal lương trong phỏng vấn)
Cung cấp các thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại
Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng Tết và xét tăng lương/tăng chức 1 năm/lần
Du lịch, du xuân 2 lần/năm, nhân viên xuất sắc 3 lần/năm (trong và ngoài nước)
Đóng BHXH và các đãi ngộ khác theo quy định công ty: nghỉ phép, sinh nhật, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, trung thu, tết, liên hoan các dịp, du lịch, teambuilding,…
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà General Exim, số 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

