Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên có kinh nghiệm thực chiến từ 2 năm vận hành Tiktok Ads (Content + Ads) và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe, thực phẩm bổ sung

Chuyên môn:

Quản lý:

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận (từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/ tháng )

Lương = Lương cứng + Lương trách nhiệm + Lương hiệu suất

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật & quy định công ty

Cơ hội thăng tiến trong công ty

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển

