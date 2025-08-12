Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm thực chiến từ 2 năm vận hành Tiktok Ads (Content + Ads) và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe, thực phẩm bổ sung
Chuyên môn:
Quản lý:

Tại CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/ tháng )
Lương = Lương cứng + Lương trách nhiệm + Lương hiệu suất
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật & quy định công ty
Cơ hội thăng tiến trong công ty
Môi trường làm việc năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 16B-TT1, khu đô thị Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

