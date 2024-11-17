Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG PHÚ LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 37 Diệp Minh Tuyền, Khu dân cư Gia Hòa, P Phước Long B, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch, tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng và giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm mà công ty đang phân phối;

Tư vấn sản phẩm, hoàn thành giao dich;

Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng;

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng;

Yêu Cầu Công Việc

• Độ tuổi: Từ 22 – 40

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên môn từ đầu

• Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua lĩnh vực kinh doanh/ tư vấn BĐS/ tài chính/ ngân hàng/...

• Yêu cầu khác:

- Thích gặp gỡ, tư vấn, trao đổi với khách hàng.

- Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng.

- Có khả năng phân tích, thu thập thông tin , xử lý tình huống

- Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực Bất động sản.

- Có phương tiện di chuyển, laptop

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG PHÚ LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên tới: Từ 5 - 15 Triệu/ tháng

• Hoa hồng: 2.5% -3% + thưởng nóng (tùy giá trị căn của DA)

• Thu nhập bao gồm: Lương cứng + phụ cấp + hoa hồng + thưởng nóng

• Nhiều khoản thưởng hấp dẫn: thưởng nóng từ Chủ Đầu Tư, thưởng theo dự án, thưởng tháng,....

• Được đào tạo kiến thức, kỹ năng trước khi bắt đầu công việc như: Tư vấn bán hàng, chốt deal, khai thác data khách hàng,...

• Được hỗ trợ nguồn Khách hàng.

• Được hướng dẫn, đào tạo khi chưa có kinh nghiệm.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến lên các vị trí cấp cao nhanh, rõ ràng.

- Được tham gia trực tiếp các buổi tìm hiểu thị trường bất động sản.

- Môi trường trẻ, năng động, công ty sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tối ưu để bạn khẳng định được tài năng và thăng hoa trong sự nghiệp

- Bên cạnh đó, bạn còn được “bồi dưỡng” thêm những khoản THƯỞNG NÓNG hấp dẫn khác từ phía Công ty và Chủ đầu tư

Các chế độ phúc lợi khác: theo quy định hiện hành của Công ty

