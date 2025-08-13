Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 231 Bạch Đằng, Bình Thạnh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày tại cửa hàng, đảm bảo doanh thu và hiệu quả vận hành.

Giám sát và hỗ trợ công tác bán hàng cho nhân viên

- Lập kế hoạch, phân công công việc và đào tạo đội ngũ nhân viên.

+ Phối hợp cùng HCNS tổ chức tuyển dụng khi thiếu nhân sự.

+ Đào tạo kèm cặp nhân sự mới thành thào công việc theo tiêu chuẩn của công ty

+Đánh giá nhân viên trong bộ phận hàng tháng theo quy định:

Theo dõi việc cập nhật số liệu yêu cầu báo cáo hàng ngày.

Chấm điểm KPIs tại các biểu mẫu quy định của công ty.

Triển khai cho nhân viên tham gia vào các kỳ kiểm tra sát hạch nâng lương định kỳ.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Quản lý hàng hóa, kiểm soát tồn kho và tối ưu hóa quy trình kinh doanh: Theo dõi, đề xuất đặt hàng, nhập kho khi hàng hóa về và xuất kho khi có đơn đặt hàng.

- Tổ chức kiểm kê tài sản, hàng hóa định kỳ hàng tuần và theo lịch của Công ty.

Chịu trách nhiệm về date hàng hóa và đưa ra phương hướng giải quyết đối với những hàng hóa cận date, hết date. Lên kế hoạch xử lý các mặt hàng tồn kho quá hạn hàng tháng.

- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề xuất các phương án cải thiện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/Marketing hoặc chuyên ngành có liên quan;

Có kiến thức về Quản lý, kinh doanh, Marketing.

Từ 2 năm kinh nghiệm quả lí cửa hàng trong lĩnh vực máy tính/IT

Yêu cầu 27 - 40 tuổi

Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 13tr + Thưởng doanh số, tổng thu nhập 13-15tr

Thưởng quý, thưởng năm, thưởng lễ tết...

Cơ hội phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường năng động: Đồng nghiệp trẻ trung, sáng tạo.

Đào tạo chuyên nghiệp: Các khóa học kỹ năng: Khóa học quản lý cửa hàng top doanh thu, Khóa học mặt bằng Win...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin