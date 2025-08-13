Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78 đường số 1, KDC Sông Giồng, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

- Giám sát, theo dõi và quản lý thi công các công trình theo sự phân công.

- Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng tháng của các đơn vị phụ trách.

- Tham gia lập, thẩm định/duyệt biện pháp thi công, thiết kế kỹ thuật các công trình.

- Nghiên cứu thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại và đưa ra các phương án sữa đổi, bổ sung.

- Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, biện pháp thi công và các tài liệu, văn bản khác có liên quan.

- Công tác giám sát, theo dõi thực hiện quy định, thủ tục, các vi phạm, sai sót trong thi công được phát hiện, nhắc nhở, đình chỉ kịp thời.

- Các công trình được hoàn thành đúng khối lượng, kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công đã được phê duyệt.

- Các sai sót trong hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được phát hiện, cảnh báo kịp thời phù hợp, đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Nam từ 24 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng

- Nắm vững các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định liên quan.

- Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật tư, thiết bị lắp đặt công trình.

- Vi tính: Word, Excel, Power point, CAD, cơ bản Revit, Microsoft project

- Có máy tính cá nhân

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương thỏa thuận theo trình độ và năng lực.

- Cơ hội nâng cao kinh nghiệm: Cơ hội được đào tạo và phát triển sự nghiệp.

- Môi trường làm việc hòa đồng, hòa đồng và thân thiện

- Được tham gia bảo hiểm và các phúc lợi, quyền lợi khác đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Môi trường làm việc chủ động,

- Team building, company trip, birthday party, year-end party, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển

