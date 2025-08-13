Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Trang thiết bị y tế và Tư vấn Môi trường Tâm Thy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Trang thiết bị y tế và Tư vấn Môi trường Tâm Thy
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 506/19/44 Đường 3/2 Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc có liên quan đến kỹ thuật, sử dụng dụng cụ phòng mổ
Nắm bắt các kỹ thuật, quy trình trong phòng mổ, các dụng cụ phòng mổ
Thực hiện vệ sinh dụng cụ sau khi sử dụng.
Thường xuyên bảo dưỡng, quản lý dụng cụ sau khi sử dụng
Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng
Chi tiết trao đổi cụ thể lúc phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Y sĩ, Điều dưỡng, Dược
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dược, điều dưỡng và thiết bị y tế (sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm)
Biết tiếng Anh là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập
Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, năng động, nhiệt tình, sáng tạo
Có khả năng đi công tác các tỉnh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dược, điều dưỡng và thiết bị y tế (sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm)
Biết tiếng Anh là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập
Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, năng động, nhiệt tình, sáng tạo
Có khả năng đi công tác các tỉnh
Tại Công ty TNHH Trang thiết bị y tế và Tư vấn Môi trường Tâm Thy Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên có cơ hội làm việc độc lập, sáng tạo, phát triển những nhóm sản phẩm mới, có cơ hội được đào tạo trong và ngoài nước, làm việc với đối tác nước ngoài.
Làm việc trong môi trường năng động vui vẻ, thân thiện, trẻ trung
Lương tháng 13, thưởng Tết hấp dẫn
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chính sách đào tạo tốt
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật lao động
Sinh nhật, ma chay hiếu hỉ, du lịch hàng năm, team building, tiệc tất niên, quà trung thu, quà cuối năm
Làm việc trong môi trường năng động vui vẻ, thân thiện, trẻ trung
Lương tháng 13, thưởng Tết hấp dẫn
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chính sách đào tạo tốt
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật lao động
Sinh nhật, ma chay hiếu hỉ, du lịch hàng năm, team building, tiệc tất niên, quà trung thu, quà cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang thiết bị y tế và Tư vấn Môi trường Tâm Thy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI