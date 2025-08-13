Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Trang thiết bị y tế và Tư vấn Môi trường Tâm Thy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 506/19/44 Đường 3/2 Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc có liên quan đến kỹ thuật, sử dụng dụng cụ phòng mổ

Nắm bắt các kỹ thuật, quy trình trong phòng mổ, các dụng cụ phòng mổ

Thực hiện vệ sinh dụng cụ sau khi sử dụng.

Thường xuyên bảo dưỡng, quản lý dụng cụ sau khi sử dụng

Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng

Chi tiết trao đổi cụ thể lúc phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Y sĩ, Điều dưỡng, Dược

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dược, điều dưỡng và thiết bị y tế (sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm)

Biết tiếng Anh là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập

Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, năng động, nhiệt tình, sáng tạo

Có khả năng đi công tác các tỉnh

Tại Công ty TNHH Trang thiết bị y tế và Tư vấn Môi trường Tâm Thy Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên có cơ hội làm việc độc lập, sáng tạo, phát triển những nhóm sản phẩm mới, có cơ hội được đào tạo trong và ngoài nước, làm việc với đối tác nước ngoài.

Làm việc trong môi trường năng động vui vẻ, thân thiện, trẻ trung

Lương tháng 13, thưởng Tết hấp dẫn

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chính sách đào tạo tốt

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật lao động

Sinh nhật, ma chay hiếu hỉ, du lịch hàng năm, team building, tiệc tất niên, quà trung thu, quà cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang thiết bị y tế và Tư vấn Môi trường Tâm Thy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin