Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IIT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IIT
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IIT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIT

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng trong khu vực được giao, bao gồm các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, spa,...
Tư vấn chuyên sâu, giúp khách hàng hiểu rõ lợi ích và tính năng của phần mềm quản lý bán hàng (POS) để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
Thực hiện quy trình bán hàng chuyên nghiệp: Lên lịch hẹn, trình bày giải pháp (demo), đàm phán và ký kết hợp đồng.
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật để đảm bảo quá trình triển khai và hỗ trợ sau bán hàng diễn ra thuận lợi.
Báo cáo và phân tích hiệu quả kinh doanh định kỳ cho Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, phát triển thị trường hoặc telesales.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Tác phong chuyên nghiệp, tư duy hướng đến khách hàng và mục tiêu.
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực.
Có phương tiện di chuyển cá nhân (xe máy) và điện thoại thông minh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 14–25 triệu/tháng (Lương cơ bản 7tr + % doanh số + thưởng nóng , thưởng hiệu suất ).
Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển bản thân.
Lộ trình sự nghiệp rõ ràng với cơ hội trở thành Trưởng nhóm Kinh doanh sau 3-6 tháng làm việc hiệu quả.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác của công ty.
Môi trường startup công nghệ trẻ, năng động, không gò bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IIT

CÔNG TY CỔ PHẦN IIT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 38/2D Đường Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

