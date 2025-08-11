Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IIT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng trong khu vực được giao, bao gồm các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, spa,...

Tư vấn chuyên sâu, giúp khách hàng hiểu rõ lợi ích và tính năng của phần mềm quản lý bán hàng (POS) để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Thực hiện quy trình bán hàng chuyên nghiệp: Lên lịch hẹn, trình bày giải pháp (demo), đàm phán và ký kết hợp đồng.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật để đảm bảo quá trình triển khai và hỗ trợ sau bán hàng diễn ra thuận lợi.

Báo cáo và phân tích hiệu quả kinh doanh định kỳ cho Quản lý.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, phát triển thị trường hoặc telesales.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Tác phong chuyên nghiệp, tư duy hướng đến khách hàng và mục tiêu.

Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực.

Có phương tiện di chuyển cá nhân (xe máy) và điện thoại thông minh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 14–25 triệu/tháng (Lương cơ bản 7tr + % doanh số + thưởng nóng , thưởng hiệu suất ).

Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển bản thân.

Lộ trình sự nghiệp rõ ràng với cơ hội trở thành Trưởng nhóm Kinh doanh sau 3-6 tháng làm việc hiệu quả.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác của công ty.

Môi trường startup công nghệ trẻ, năng động, không gò bó.

