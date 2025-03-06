Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ SMART SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ SMART SERVICES
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ SMART SERVICES

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ SMART SERVICES

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Mios Building, 121 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Bán các sản phẩm như PCs, laptop, máy in, Server…. và các giải pháp xây dựng hệ thống Công Nghệ Thông Tin.
Bán các sản phẩm như PCs, laptop, máy in, Server…. và các giải pháp xây dựng hệ thống Công Nghệ Thông Tin.
- Phối hợp thực hiện kế hoạch kinh doanh của phòng kinh doanh trực thuộc, thực hiện kế hoạch kinh doanh cá nhân được giao.
- Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng.
- Đàm phán hợp đồng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng.
- Phối hợp đơn vị kỹ thuật theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, triển khai và nghiệm thu hợp đồng.
- Phối hợp bộ phận kế toán theo dõi việc thanh toán, thu hồi công nợ.
- Tìm hiểu các tính năng các sản phẩm, giá cả từ các kênh phân phối hoặc các buổi đào tạo sản phẩm từ Hãng.
- Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm do các Hãng tổ chức.
- Nắm được qui trình tiếp xúc khách hàng, qui trình xử lý khiếu nại thông tin, qui trình bán hàng, xuất hóa đơn, giao hàng và nghiệm thu của Công ty.
- Gọi điện tìm kiếm khách hàng mới
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Thương Mại, Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh.
- Có định hướng trở thành Team Leader.
- Có đam mê và hứng thú phát triển các sản phẩm, Dịch vụ công nghệ thông tin.
- Thích chinh phục và cam kết mục tiêu học hỏi liên tục.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất là 02 năm.
- Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
- Có khả năng quản lý công việc tốt, khả năng làm việc độc lập.
- Tính cách quyết liệt, nghiêm túc trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ SMART SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : thương lượng trong quá trình phỏng vấn.
- Thưởng cuối năm : tháng 13 + thưởng theo kết quả kinh doanh của cá nhân.
- Thưởng Quý : tùy vào tình hình kinh doanh của công ty sẽ được thưởng thêm vào cuối mỗi Quý.
- Được đào tạo kỹ năng kinh doanh thực tế trong lĩnh vực CNTT.
- Cơ hội tiếp xúc khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp lớn.
- Hưởng đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết…)
- Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, nghỉ mát, bảo hiểm sức khoẻ hàng năm, khám sức khỏe, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ SMART SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ SMART SERVICES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 7, Tòa nhà MIOS Building, Số 121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

