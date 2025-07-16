Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Liên hệ khách hàng theo data có sẵn và hướng dẫn cách tìm data chất lượng.

Lắng nghe mong muốn từ khách hàng và tư vấn cho cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp về việc xây dựng trang website và app cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Tư vấn cho khách hàng cũ của công ty chức năng mới để khách hàng nâng cấp thêm.

Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng qua email, điện thoại,...

Lên hợp đồng cho khách hàng.

Hỗ trợ tiếp nhận lấy ý tưởng về giao diện, logo, màu sắc chủ đạo,..., phản hồi với bộ phận kỹ thuật của công ty để hỗ trợ khách hàng.

Không có kinh nghiệm, được đào tạo 100%

Người yêu thích công việc giao tiếp khách hàng & tạo mối quan hệ tích cực.

Trình độ văn hóa: Sinh viên đang chờ bằng đáp ứng thời gian làm việc fulltime.

Có khả năng giao tiếp trôi chảy, tự tin & sử dụng được tin học văn phòng cơ bản.

Lịch sự trong giao tiếp công sở, giao tiếp khách hàng.

Khả năng chịu được áp lực công việc ở mức trung bình khá.

Có tinh thần làm việc nhóm, hòa đồng, vui vẻ.

Được đào tạo sản phẩm ngay khi nhận việc.

Nâng cao kỹ năng giao tiếp với khách hàng chuyên nghiệp hơn. Đa số là doanh nghiệp.

Mức lương và hoa hồng cao. Thu nhập theo năng lực. Không ép doanh thu.

Được quản lý và nhân viên giỏi hướng dẫn, hỗ trợ 1 kèm 1 trong vòng 2 tháng đầu.

Khả năng thăng tiến cao trong con việc nếu bạn có năng lực trong việc bán hàng và xây dựng đội ngũ.

Thưởng ngày, tuần, tháng, quý, năm theo chương trình của Cty và quản lý.

Du lịch thường niên 2 lần trong năm.

