Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE
Ngày đăng tuyển: 15/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24/1/6 đường số 23, P Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Tham gia hỗ trợ công tác tính lương và chi lương của nhân sự.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối, có thể thực tập fulltime hoặc 8 buổi/tuần từ thứ Hai - thứ Sáu.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
Luôn nỗ lực trong công việc, tinh thần làm việc độc lập, tự tin và có khả năng làm việc nhóm.
Có khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE Thì Được Hưởng Những Gì

Rèn giũa tư duy, kỹ năng làm việc.
Phát triển toàn diện và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Được huấn luyện kỹ năng thiết yếu trong công việc.
Làm việc trong môi trường thân thiện với nhiều công nghệ mới.
Có hỗ trợ phụ cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 24/1/6 Đường số 23, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

