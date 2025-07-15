Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 24/1/6 đường số 23, P Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Tham gia hỗ trợ công tác tính lương và chi lương của nhân sự.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối, có thể thực tập fulltime hoặc 8 buổi/tuần từ thứ Hai - thứ Sáu.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
Luôn nỗ lực trong công việc, tinh thần làm việc độc lập, tự tin và có khả năng làm việc nhóm.
Có khả năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE Thì Được Hưởng Những Gì
Rèn giũa tư duy, kỹ năng làm việc.
Phát triển toàn diện và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Được huấn luyện kỹ năng thiết yếu trong công việc.
Làm việc trong môi trường thân thiện với nhiều công nghệ mới.
Có hỗ trợ phụ cấp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
