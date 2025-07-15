Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24/1/6 đường số 23, P Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Tham gia hỗ trợ công tác tính lương và chi lương của nhân sự.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối, có thể thực tập fulltime hoặc 8 buổi/tuần từ thứ Hai - thứ Sáu.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

Luôn nỗ lực trong công việc, tinh thần làm việc độc lập, tự tin và có khả năng làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE Thì Được Hưởng Những Gì

Rèn giũa tư duy, kỹ năng làm việc.

Phát triển toàn diện và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Được huấn luyện kỹ năng thiết yếu trong công việc.

Làm việc trong môi trường thân thiện với nhiều công nghệ mới.

Có hỗ trợ phụ cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE

