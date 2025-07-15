Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 A đường 17 Khu phố 3 Phường Hiệp Bình Phước Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Phối hợp với bộ phận marketing lên ý tưởng, lập kế hoạch thiết kế website; điều chỉnh, sửa đổi những mẫu thiết kế để đăng bài truyền thông.

- Hỗ trợ triển khai thiết kế: triển khai thực hiện thiết kế mẫu mã bao bì theo ý tưởng đã thống nhất, đảm bảo quá trình triển khai thực hiện thiết kế theo đúng tiến độ.

- Các công việc khác hỗ trợ phòng marketing và các sự kiện nội bộ của công ty.

- Thực hiện các công việc hoặc những dự án từ Trưởng bộ phận Thiết kế và Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm tư chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm thiết kế: Adobe Illustrator, Photoshop,...

- Có hiểu biết về truyền thông và thương hiệu

- Có tư duy sáng tạo, có thẩm mỹ tốt, khả năng tiếp thu và cập nhật xu hướng thiết kế mới.

- Khả năng quản lý thời gian, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Quyền Lợi

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

- Được hỗ trợ dấu mộc và tài liệu liên quan để làm báo cáo thực tập.

- Được phát triển kỹ năng qua các dự án thực chiến và cam kết chất lượng đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

