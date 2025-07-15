Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

1. Hỗ trợ Giám đốc trong công việc điều hành:

Sắp xếp lịch làm việc, cuộc họp, và các cuộc gọi quan trọng cho Giám đốc.

Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và các thông tin cần thiết cho các cuộc họp, buổi trình bày.

Theo dõi tiến độ các dự án, công việc của các phòng ban và thông báo cho Giám đốc khi cần thiết.

2. Quản lý công việc hành chính và tài liệu:

Làm hồ sơ: Hợp đồng, dự toán, báo giá, quyết toán,…

Soạn thảo, chỉnh sửa văn bản, báo cáo, thư từ cho Giám đốc.

Quản lý lịch trình, email và các tài liệu quan trọng của Giám đốc.

Sắp xếp các chuyến công tác và các công việc cần thiết liên quan đến Giám đốc.

3. Giao tiếp và phối hợp nội bộ:

Làm cầu nối giữa Giám đốc và các phòng ban, đảm bảo thông tin được truyền tải chính xác và kịp thời.

Tổ chức các cuộc họp nội bộ, sự kiện công ty, các buổi đào tạo hoặc các hoạt động của tổ chức.

Quản lý và điều phối các dự án, hoạt động liên quan đến Giám đốc.

4. Thực hiện các công việc đặc biệt theo yêu cầu của Giám đốc:

Giúp Giám đốc xử lý các tình huống phát sinh đột xuất, yêu cầu đặc biệt.

Nghiên cứu thông tin, báo cáo hoặc các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc.

5. Hỗ trợ công tác đối ngoại và truyền thông:

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ đối tác, khách hàng, hoặc các bên liên quan.

Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ và tạo mối quan hệ với khách hàng mới.

Giao tiếp và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng quan trọng theo chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Ưu tiên Nữ Hoặc đã có kinh nghiệm kinh doanh nhôm kính, nội thất, vật liệu xây dựng.

Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến và ý thức kỷ luật tốt.

Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ (7tr-12tr) + % doanh thu (0,1-1% doanh số phòng kinh doanh) + các khoản thưởng khác.

- Lương trả đầy đủ, đúng hẹn.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

- Được tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức và các kỹ năng trong công việc chuyên môn.

- Thưởng doanh thu, thưởng cá nhân, sinh nhật, tháng lương 13, các ngày lễ, tết theo quy định và các sự kiện đặc biệt của Công ty…

- Được kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư hàng năm.

- Có các chế độ tặng quà như ngày gia đình, tết thiếu nhi, trung thu, ngày 8/3, lễ tết, trợ cấp riêng khi kết hôn, sinh con, gia đình có người ốm....

- Tham gia BHXH

- Nghỉ 12 ngày phép/năm.

- Đi du lịch trong và ngoài nước, du xuân hàng năm, picnic theo quý.

- Công ty hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phong Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin