Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH XNK SACA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH XNK SACA
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 35 Đường Số 3, KDC Cityland, Phường 17, Gò Vấp, HCM, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng qua các kênh marketing, data công ty, nền tảng FB, hội chợ, triển lãm Tự lên kế hoạch sale của bản thân, tiếp xúc tư vấn báo giá cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng cũ, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ và khách hàng hiện tại
Tham gia, phối hợp cùng các bộ phận liên quan trực tiếp theo dõi, giải quyết vấn đề phát sinh của khách hàng sau khi đã kí hợp đồng
Làm báo cáo công việc theo quy định
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 24 tuổi đến 35 tuổi
Trình độ: Cao đẳng - đại học chính quy
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, hòa đồng nhạy bén trong công việc.
Trình độ: Cao đẳng - đại học chính quy
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, hòa đồng nhạy bén trong công việc.
Tại Công ty TNHH XNK SACA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cơ bản (8 - 10tr) + lương doanh thu 4-5%
Phụ cấp cơm trưa: 30.000 đồng/ngày
Thời gian làm việc: từ thứ 2-thứ 7 ( 8h - 16h30)
Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Phúc lợi: Lương tháng 13 và thưởng theo năng lực cuối năm, thưởng các dịp lễ Tết
Môi trường làm việc thân thiện
Phụ cấp cơm trưa: 30.000 đồng/ngày
Thời gian làm việc: từ thứ 2-thứ 7 ( 8h - 16h30)
Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Phúc lợi: Lương tháng 13 và thưởng theo năng lực cuối năm, thưởng các dịp lễ Tết
Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK SACA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI